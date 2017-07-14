Taş ocağı yeşillendi

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin boşalttığı Belkahve'deki taş ocaklarının kireçli-kalkerli alanına dikilen ve çok zor koşullarda yetiştirilen fidanlar büyüdü; ocak için hazırlanan kademeler yeşil bir gerdanlığa dönüşmeye başladı

Kentin Doğu girişinde ciddi sıkıntılara neden olan Belkahve'deki taş ocakları ve kırma-eleme tesislerini bu bölgede faaliyet gösteren firmalarla protokol imzalayarak taşıyan İzmir Büyükşehir Belediyesi, boşaltılan alanı da aynı firmalarla birlikte rehabilite ederek 45 bin fidan dikmişti. 12 kilometrelik kireçli ve kalkerli alana özverili bir çalışmayla dikilen fidanlar, çok zor koşullara rağmen boy vererek alanda adeta "yeşil bir gerdanlık" oluşturmaya başladı.



Orada ağaç yetiştirmek kolay iş değil



Türkiye'de ilk kez hayata geçirilen bir proje ile Belkahve'deki görüntü kirliliği ve tozu ortadan kaldırmak için harekete geçen İzmir Büyükşehir Belediyesi, bölgede 40 yıldır faaliyet gösteren işletmelerle 2007 yılında "Belkahve Bölgesinde Bulunan Taşocaklarının, Kırma- Eleme Tesislerinin Taşınması Konusunda Tüm Şirketlerin Uyması Gereken Kurallara İlişkin Protokolü" imzalamış, ardında da taş ocaklarını çevresel ve topografik olarak uygun olan arka vadiye taşıyarak hem görsel hem de çevresel zararları azaltmayı başarmıştı. Taşınmaların tamamlanmasından sonra, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü tarafından hazırlanan peyzaj projesi devreye girdi ve bölgenin koşullarına uygun olarak tür çeşitliliği yaratılarak bölgeye yıllar içinde etap etap fidan dikildi.



