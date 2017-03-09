Tasarımcılar dikkat çekti

İZMİR Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde İZFAŞ tarafından Fuar İzmir'de düzenlenen SHOEXPO, gelecek sezon modellerini vitrinlerden önce fuara taşıdı. Ayakkabı ve çanta sektöründeki yenilikleri fuarda, yeraldı

Her yıl ayakkabı sektörünün buluşma noktası olan fuar bu yıl da birbirinden iddialı 171 markanın katılımıyla dolu dolu geçiyor. Çocuktan kadın ayakkabısına, erkek ayakkabısından çantaya geniş ürün yelpazesiyle ticaretin buluşma noktası olan fuarda, bu yıl tasarımcıların katılımı dikkat çekti. Fuara ilk kez katılım gösteren Duende markası, tamamen doğal malzemeler kullanılıp hazırlanmış kişiye özel çanta tasarımlarıyla öne çıktı. Her birsiinin hikayesi birbirinden farklı olan çantalar, usta eller tarafından, yüzde yüz dana derisi, doğal kağıt ip, rafya ipi ve bambu malzemeleri kullanılarak üretildi. Yıllarca inşaat mühendisliği yapan Sedef Demirkök'ün kızı Nazlı Demirkök ile başladığı tasarım serüveni büyüyüp markanın ortaya çıkmasını sağladı. 30 kadın çalışanıyla doğadan ilham alarak üretilen çantalar moda tutkunlarından yoğun talep görüyor. Bu yılın çanta modası olan pastel tonlar kullanılarak hazırlanmış küçük çantalar Duende'nin ilkbahar - yaz koleksiyonunda yer alıyor.



IŞIL IŞIL AYAKKABILAR



2017 yılının modası metalik ve simli ayakkabılar fuarda ilgi çeken modeller oldu. Şık ve modern bir görünüm sağlayan metalik ve simli ayakkabılar hem günlük kıyafetlerin, hem de gece elbiselerinin tamamlayıcısı olarak bu yıl sık sık karşımıza çıkıyor. Fuara hem markasıyla katılımcı olan hem de 2'nci Ayakkabı Tasarım Yarışması jüri üyesi olan tasarımcı Gökhan Talay kışa damga vuran ışıltılı malzemelerin yazın da kullanılacağını söyledi. Gökhan Talay, "Şıklığın yanı sıra rahatlığın da ön planda olduğu kalın topuklu ayakkabılar bu yıl en çok tercih edilen modeller. Bu yılın en yeni kış modası ise köşeli kalıplı ayakkabılar. Kalın ökçelerle birlikte kullanılan köşeli burunlar iddialı bir görünüm yakalamak için ideal. Metalik ve simli dokuların yanı sıra yumuşak renkler de dikkat çekiyor. Beyaz, krem, altın ve gümüş renginin kullanıldığı ayakkabılar bu yaza damga vuracak" dedi.

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