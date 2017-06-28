Tatil dönüşü trafik işkencesi!

İzmir'de, bayram tatilinin bitmesiyle evlerine dönen tatilciler trafikte yoğunluğa sebep oldu. İzmir-Çeşme Otoyolu'nda, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

Bayram tatilinin sona ermesiyle tatil bölgelerinden İzmir'e dönüş yapan vatandaşlar, dün akşam saatlerinde trafiğin tıkanmasına neden oldu. İzmir-Çeşme Otoyolu'nun Narlıdere Gişeleri ile Balçova ve Üçkuyular Mevkii'nde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Yoğun trafik nedeniyle araçlar hareket etmekte zorlanırken, araç yoğunluğunu kontrol altına almak için 79 noktada 123 polis görev aldı. Yaklaşık 5 saat süren yoğunluğun ardından trafik gece geç saatlerde normal akışına döndü.