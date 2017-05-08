Tatil planı yaparken bu ayrıntıya dikkat!

Yaz tatili için sezonun başlamasına sayılı günler kala seyahat acenteleri de avantajlı tatil paketleri sunuyor. Hem bütçeye uygun hem de sorunsuz bir tatil yaşamak için nelere dikkat edilmesi gerektiğini anlatan turizm uzmanları ’seyahat güvence paketi sözleşmesini’ imzalamadan tatile çıkmayın uyarısında bulundu.



Türkiye’de tatile çıkan kişilerin büyük yüzdesinin erken rezervasyon indirimlerinden faydalandığını belirten Yaşar Üniversitesi MYO Turizm ve Otel İşletmeciliği Öğretim Görevlisi Gökhan Doğan, internette yer alan ve ucuza tatil vaat eden her sitenin güvenilir olmadığının altını çizdi. Öncelikle tatil paketi satın aldığınız acentenin Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) üyesi olmasının şart olduğunu belirten Gökhan Doğan, şunları söyledi:



6502 sayılı kanun ve paket tur sözleşmeleri yönetmeliği hükümleri doğrultusunda tatilcilerin elde ettiği pek çok hak mevcut. Buna göre tatilciler seyahat güvence paketi sözleşmesi ile turun nitelikleri, süresi, ödeme planı, rehberlik hizmeti ve zorunlu sigorta ile seyahat iptal güvencesi gibi konularda güvence altına alınıyor.



Tüketici bu şartları kabul edip sözleşmeyi imzaladıktan sonra seyahate güvenle çıkabiliyor. Herhangi bir uyuşmazlık durumunda ise tüketici mahkemeleri devreye giriyor ve davaların yüzde 80’den fazlası tüketici lehine sonuçlanıyor. Ancak elinizde herhangi bir sözleşme yoksa herhangi bir hak da iddia edemezsiniz. Ayrıca Türkiye’de 7 bin civarında seyahat acentesi var. Son dakika mağduru olmamak için çalıştığınız acentenin mutlaka TÜRSAB üyesi olup olmadığını sorgulamanız gerekir. Kaçak bir acente ile çalışmanız durumunda da herhangi bir hak iddia edemeyebilirsiniz. Özetle her zaman için TÜRSAB üyesi, referansı olan kurumsal firmalarla çalışmak gerekir."



"EKSTRA HİZMETLERE DİKKAT"

Ucuza tatil yapmak isteyip aylar öncesinden rezervasyon yaptıran tüketicilerin satın aldıkları paketin içeriğine de dikkat etmeleri gerektiğini belirten Yaşar Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Gökçe Özdemir, Ülkemizde tatil tüketicileri genel olarak bilinçlenmiş durumdadır. Ayrıca, genç kesim daha çok internetten tatil paketi satın aldığı için pek çok siteden fiyat karşılaştırmasını da kolaylıkla yapabiliyor. Daha yaşlı tüketiciler ise tatillerini planlarken acentaların uzmanlığına ihtiyaç duyuyor. Erken rezervasyon ise özellikle kamu sektöründe çalışanlar tarafından tercih ediliyor. Erken rezervasyon indirimiyle paket satın alan kişiler özellikle satın aldıkları paketin içeriğine çok dikkat etmeliler. Oda tiplerinin yanı sıra yeme içme hizmetinin sınırına ve ekstra hizmetlerin fiyatlarına da dikkat etmeliler. Erken rezervasyon indiriminden faydalanan tüketiciler ekonomik kriz dönemlerinde söz konusu fiyatların yüksek sezonda da uygulanmayacağı konusunda emin olmalılar. Bu konuda herhangi bir kontrol mekanizması olmadığı için tatilciler özellikle dikkat etmeli."