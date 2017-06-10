Tatil sezonu açıldı, kayıtsız araçlara dikkat!

Muğla'da 23 kadın, 26 kişinin hayatını kaybettiği tur otobüsü kazasından sonra TURSAB'a kayıtsız bazı D2 Belgeli tur aracı sahipleri mağdur olduğunu belirtti. İzmir TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Hakkı Karadeveci konu ile ilgili yaptığı açıklamada 'Kayıtsız araçlar, kayıtlı araçların önünü kapatıyor, bakımsız araçlarla yollara çıkılıyor, böylece işin kalitesi de düşüyor ve bu tür acı dolu kazalara sebep oluyor' diye konuştu

Zeynep Kaya- Ulaştırma Bakanlığı'ndan D2 Belgeli araç sahipleri

Kaçak turlarla mücadelemiz sürüyor

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İzmir TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Hakkı Karadeveci, "Öncelikle Muğla'da yaşanan trafik kazasından dolayı baş sağlığı diliyorum. TÜRSAB olarak kaçak turlarla ilgili çalışmaları sürdürüyoruz. Yapılan iş yasal değil. Kayıtsız araçlar, kayıtlı araçların önünü kapatıyor, böylece işin kalitesi de düşüyor ve bu tür acı dolu kazalara sebep oluyor. TÜRSAB'ın istediği belli başlı kriterler var. Rehber bulundurma zorunluluğu var, zorunlu seyahat sigortası olmazsa olmazlardan birisi. Onun haricinde de istenilen evraklar dosya halinde sunulur. Bu dosyalara da yapılan kontrollerde bakılır. Ulaştırma Bakanlığı D2 Belgeli araçlara tarifesiz olarak taşımacılık yapabilirsiniz diyor. TÜRSAB'ın yaptığı seyahat acentaları tatil organize ediyorlar. 24 saati açan turlar, paket tura giriyor bizde. Ondan dolayı diyoruz ki, insanların rahat ulaşım sağlamaları, konforlu gitmeleri için biraz daha güvenli tercihlerde bulunmaları gerek. TÜRSAB'ın paket turlarında zorunlu seyahat sigortası yapmak zorunda acentalar, bu çok kapsamlı bir sigortadır. Bunlar sigorta yapmadıkları takdirde denetimlerde yakalanırlarsa acenta belgeleri bile yok olabilir. - Ulaştırma Bakanlığı'ndan D2 Belgeli araç sahipleri Muğla 'da yaşanan feci kazanın ardından gözlerin kendilerine çevrildiğini belirtererek TÜRSAB'tan alınan belgenin kendilerine yüksek maliyet olduğunu söyledi. Tur gibi etkinliklerde yola çıkarken TÜRSAB'tan belge almak için ekstradan rehberin de istendiğini belirten Uluştırma Bakanlığı'ndan onaylı, TÜRSAB'a kayıtsız D2 Belgeli bazı araç sahipleri, "TÜRSAB'tan belge alınca rehber isteniyor. Rehberin ise KDV dahil 383 lira maliyeti oluşuyor. Biz Ulaştırma Bakanlığı'ndan onaylı D2 belgeli araç sahibiyiz zaten, haricen TÜRSAB'tan belge almaya ne gerek var? Bakanlık bizlere bu belgeyi verirken yük taşıma izni vermiş oluyor. Biz müşterileri Meryem Ana'ya, Çanakkale'ye, Kapadokya'ya götürürken rehber lazım olur ama ot festivaline, düğüne giderken rehbere ne gerek duyulur anlamıyoruz. Tarihi yerler dışında TÜRSAB belgesi diye diretilmesi yanlış' diye konuştu. Ulaştırma Bakanlığı'ndan aldıkları D2 belgesinin yola çıkmak için yeterli olduğunu ifade eden TÜRSAB'a kayıtsız bazı araç sahipleri, "TÜRSAB'ın yaptığı koltuk sigortası kişi başı 1000 lira iken bizim yaptığımız kişi başı koltuk sigortası ise 175 Lira. Siz deseniz ki 'Abicim biz düğüne gidiyoruz Eskişehir'e', ben de size desem ki 'Fiyatı 500 bin lira'. O zaman TÜRSAB'a gidip haricen belge almamız için artı 500 bin lira daha maliyet ekleniyor' dedi.Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İzmir TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Hakkı Karadeveci, "Öncelikle Muğla'da yaşanan trafik kazasından dolayı baş sağlığı diliyorum. TÜRSAB olarak kaçak turlarla ilgili çalışmaları sürdürüyoruz. Yapılan iş yasal değil. Kayıtsız araçlar, kayıtlı araçların önünü kapatıyor, böylece işin kalitesi de düşüyor ve bu tür acı dolu kazalara sebep oluyor. TÜRSAB'ın istediği belli başlı kriterler var. Rehber bulundurma zorunluluğu var, zorunlu seyahat sigortası olmazsa olmazlardan birisi. Onun haricinde de istenilen evraklar dosya halinde sunulur. Bu dosyalara da yapılan kontrollerde bakılır. Ulaştırma Bakanlığı D2 Belgeli araçlara tarifesiz olarak taşımacılık yapabilirsiniz diyor. TÜRSAB'ın yaptığı seyahat acentaları tatil organize ediyorlar. 24 saati açan turlar, paket tura giriyor bizde. Ondan dolayı diyoruz ki, insanların rahat ulaşım sağlamaları, konforlu gitmeleri için biraz daha güvenli tercihlerde bulunmaları gerek. TÜRSAB'ın paket turlarında zorunlu seyahat sigortası yapmak zorunda acentalar, bu çok kapsamlı bir sigortadır. Bunlar sigorta yapmadıkları takdirde denetimlerde yakalanırlarsa acenta belgeleri bile yok olabilir.