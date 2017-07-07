Tatilcilerin yeni gözdesi: Urla Kum Denizi Plajı

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenerek hizmete sunulan 1 kilometrelik Urla Kum Denizi Plajı, henüz ikinci yılında kazandığı "Mavi Bayrak" ile bir anda günübirlik ve ekonomik tatil yapmak isteyenlerin gözdesi oldu. Kum Denizi, aynı zamanda Urla'nın "mavi bayraklı tek plajı" olarak da dikkat çekiyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenerek 2016 yaz sezonundan itibaren yoğun bir şekilde kullanılmaya başlanan Urla Kum Denizi Plajı, kısa süre içinde tatilcilerin gözdesi oldu. Bunaltıcı sıcaklarda günübirlik ve ekonomik tatil yapmak isteyen İzmirliler ile kente gelen konuklar, 950 metrelik plajı doldurdu.



Temizliği ile bu yıl “Mavi Bayrak” da almaya hak kazanan Kum Denizi Plajı, su oyunları parkı, çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, kafeteryaları, yeşil alanları ve engellilere ilişkin düzenlemeleri ile dikkat çekiyor. Büyükşehir Belediyesi'nin hizmete sunduğu plaj, Urla Belediyesi tarafından işletiliyor. Plaja gösterilen ilginin "Mavi Bayrak" haberinden sonra katlanarak arttığı gözleniyor.





Mavi gurur

Kum Denizi Plajı’nda neler var?

Urla Kum Denizi'nin bu yıl “Mavi Bayrak” alması, plaja ilgiyi daha da arttırdı. Güvenli ve sağlıklı yüzmenin dünyadaki en önemli göstergelerinden biri olan “Mavi Bayrak”ta deniz temizliği, çevrenin korunması, insanların güvenliğini güvence altına alan 33 kriter söz konusu. Uluslararası Mavi Bayrak Jürisi, Türkiye'deki mavi bayraklı plajlara bu yıl 10 yeni plaj daha eklerken, bu 10 plajın 4’ü İzmir’de yer aldı. Kentteki “mavi bayraklı” plaj sayısı, 12 yılda yüzde 120 artarak 51’e yükseldi. Bu artışta en büyük rolü, Büyükşehir Belediyesi’nin peşpeşe hayata geçirdiği ileri biyolojik arıtma tesisleri oynadı. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 7.5 milyon liralık yatırımla 2015 yılında düzenlenerek kentin turistik ilçesi Urla’ya kazandırılan Urla Kum Denizi Plajı ise "Urla'nın mavi bayraklı tek plajı" olarak listeye girdiUrla’da Atatürk Mahallesi Kum Denizi bölgesinde, yaklaşık 65 bin metrekarelik sahil bandında oluşturulan dev rekreasyon alanı "engelsiz" olarak projelendirildi ve uygulandı. Kum Denizi Plajı'na gelen yaşlı ve engelli tüm vatandaşların denize daha rahat ulaşabilmesi için denize kadar uzanan rampalar yapıldı. Plajın rahat ve güvenli bir şekilde kullanılabilmesi için güneşlenme alanları, tam otomatik WC'ler, duş ve soyunma kabinleri, yeme içme birimleri ve 300 araçlık otopark da engelsiz tasarım kriterlerine uygun olarak uygulandı. Bunların yanında sportif faaliyetler için de alanı baştan başa kateden bisiklet yolu ile spor aletleri ve tırmanma iplerinin bulunduğu alanlar oluşturuldu.Peyzaj düzenlemeleriyle dikkat çeken Urla Kum Denizi Plajı'nın giriş ve çıkışındaki dere üzeri köprüleri de baştan aşağı yenilendi.