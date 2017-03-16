Tatlım Tatlım'a İzmir galası

BKM'nin ünlü oyuncularının yer aldığı 'Tatlım Tatlım' filminin İzmir galası, 18 Mart Cumartesi günü saat 16.00'da İzmir Optimum Outlet'te gerçekleştirilecek. Film gösterimi öncesinde ise başrol oyuncuları Aylin Kontente, Büşra Pekin, Gupse Özay, Şebnem Bozoklu, Bülent Emrah Parlak, Çağlar Çorumlu ve Fatih Artman, Optimum ziyaretçileri ile söyleşide bir araya gelecek

Yılmaz Erdoğan'ın senaryosunu yazıp yönettiği, yapımcılığını BKM'nin üstlendiği 'Tatlım Tatlım' filminin İzmir galası, başrol oyuncularının katılımı ile 18 Mart Cumartesi günü saat 16.00'da Optimum'da yapılacak. Yılmaz Erdoğan'ın Demet Akbağ ile birlikte uzun yıllar kapalı gişe oynadığı 'Haybeden Gerçeküstü Aşk' isimli tiyatro gösterisinin sinema versiyonu olan 'Tatlım Tatlım' filminin başrollerini, Aylin Kontente, Büşra Pekin, Gupse Özay, Şebnem Bozoklu, Bülent Emrah Parlak, Çağlar Çorumlu, Fatih Artman ve Serkan Keskin paylaşıyor.



Optimum'da gerçekleşecek galaya filmin sevilen başrol oyuncuları Aylin Kontente, Büşra Pekin, Gupse Özay, Şebnem Bozoklu, Bülent Emrah Parlak, Çağlar Çorumlu ve Fatih Artman da katılacak. BKM Ege Bölge Temsilciliği Devajans organizasyonu ile İzmir Optimum Outlet, Cinemaximum salonlarında gerçekleştirilecek film gösterimi öncesinde ise oyuncular sevenleri ile bir araya gelerek filme özel söyleşi yapacak. Söyleşinin ardından İzmirli sinemaseverler, 'Tatlım Tatlım' filmini başrol oyuncuları ile birlikte seyredecek.

Kaynak: