Tay Park, mini hayvanat bahçesi gibi

Bahar havası, Karşıyaka'nın en gözde sosyal tesislerinden Tay Park'a da canlılık getirdi. Şehir merkezinde hayvanat bahçesi keyfi yaşatan park, iki haftada yaklaşık 2000 ziyaretçiyi ağırladı. Tesisin en neşeli konukları ise çocuklar oldu

Karşıyaka Belediyesi'nin özel konseptiyle fark yaratan tesisi Tay Park, bahar mevsiminin gelişiyle birlikte çok sayıda ziyaretçi ağırlıyor. Son iki haftada 2000'e yakın İzmirli'nin tercih ettiği Mavişehir'deki park, özellikle hafta sonları ailelerle doluyor. Çocuklar manej alanında ata binip, can dostlarla buluşmanın mutluluğunu yaşıyor.



Hayvanlarla iç içe



11 pony ve 5 shetland pony atın bulunduğu tesiste; Hint Bülbülü, Sultan Papağanı, Java İspinozu ve Çimen Paraket gibi 82 kuş ile kanatlı bölümü de yer alıyor. Tesiste evcil hayvanlarla da iç içe vakit geçirme imkanı bulan çocuklar, oyun alanında eğlenceli saatler geçiriyor. Parktaki modern kafe ise, tüm konuklarına keyifli bir ortam sunuyor.



Çocuklara hizmet



Yaklaşık 14 bin metrekare arazi üzerine kurulu olan Tay Park'ın, çocuklara hayvan sevgisi aşılamaya yönelik önemli bir misyon üstlendiğini belirten Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, 'Apartmanlara sıkışan, yeşile hasret kalan çocuklarımız burada koşup oynuyor, ata binebiliyor. Biz de evlatlarımızın daha fazla hayvan türüyle tanışması, hayvan sevgisi ve çevre bilinci kazanması için Tay Park'ı geliştirmeye devam ediyoruz' dedi.





