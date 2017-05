Tay Park'ta her hafta Sahiplendirme Standı

Karşıyaka Belediyesi, can dostlara kucak açmak isteyen hayvanseverleri ve sahipsiz kedileri, Tay Park'ta bir araya getiriyor. Tesiste artık her hafta sonu 'Sahiplendirme Standı' açılacak. Onlarca sevimli dost, sıcak yuvalara ve sevgi dolu ailelere kavuşacak

Sokak hayvanlarının yaşam şartlarını iyileştirmek için çalışmalarını sürdüren Karşıyaka Belediyesi, sahiplendirme faaliyetlerine de hız verdi. Mavişehir'de bulunan Tay Park'ta özel gün ve etkinliklerde kurulan 'Sahiplendirme Standı' artık her hafta sonu açık olacak. Karşıyaka Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ve Yerel Hayvan Koruma Gönüllüleri işbirliğiyle, onlarca sahipsiz can dost sıcak yuvalara kavuşturulacak.



Ücretsiz hizmet



Evlerini ve yaşamlarını sevimli bir dostla paylaşmak isteyen hayvanseverler, bu stantta hiçbir ücret ödemeden kedi sahiplenebiliyor. Can dostlar, bakım ve aşıları yapılmış olarak yeni ailelerine teslim ediliyor. Sahiplendirilen yavru kedilerin zamanı geldiğinde kısırlaştırma işlemleri de ücretsiz olarak yapılıyor. Karşıyaka Belediyesi, köpek sahiplendirme çalışmalarını ise Örnekköy Geçici Köpek Bakımevi'nde sürdürüyor. Hayvan sahiplenmek için, 324 44 19 numaralı telefondan da detaylı bilgi alınabiliyor.

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, 'Sahipsiz hayvanlar için daha yaşanabilir bir kent yaratmak amacıyla çalışırken, sahiplendirme faaliyetlerimizi de titizlikle sürdürüyoruz. 3 yılda 600'den fazla kedi ve köpeği yeni ailelerine kavuşturduk. Bundan böyle Tay Park'ın en yoğun olduğu hafta sonu günlerinde de Sahiplendirme Standı açarak, daha fazla kişiye ulaşma imkanı bulacağız. Sıcak yuvalarının kapılarını sadık bir dosta açmak isteyen gerçek hayvanseverleri bekliyoruz' dedi.