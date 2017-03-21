Ünlü gazeteci Tayfun Talipoğlu'ndan acı haber geldi. Talipoğlu, Konak Güzelyalı'daki evinde gece 01.00 sıralarında fenalaştı. Evde bulunan arkadaşı durumu hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri Talipoğlu'na ilk müdahaleyi evinde yaptı. Daha sonra ünlü gazeteci İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi kaldırıldı. Ancak Talipoğlu, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.Talipoğlu'nun cesedi incelenmek üzere İzmir Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı.Bir dönem gazetecilik ve köşe yazarlığı yapan Talipoğlu'nun şiir ve türkü kasetleri de bulunuyordu.Talipoğlu, aynı zamanda Ekim 2007'den beri UNICEF Türkiye İyi Niyet Elçisi'ydi.Evli olan Talipoğlu'nun bir tane de çocuğu vardı.