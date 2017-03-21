Tayfun Talipoğlu'nun ölüm nedeni belli oldu

İzmir Konak 'taki evinde gece saatlerinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Tayfun Talipoğlu kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Talipoğlu'nun ölüm nedenini oğlu Candaş Talipoğlu açıkladı.

Tayfun Talipoğlu, Güzelyalı'daki evinde gece 01.00 sıralarında rahatsızlandı. Talipoğlu'nun evinde bulunan arkadaşı durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Hastaneye kaldırılan 55 yaşındaki Talipoğlu, kurtarılmayarak hayatını kaybetti.Talipoğlu'nun ölüm nedenini ise oğlu Candaş Talipoğlu açıkladı. Babasının kalp krizi geçirdiğini belirten oğlu Talipoğlu, bunun üçüncü kalp krizi olduğunu da sözlerine ekledi. Daha önce de babasının bu tarz rahatsızlıklar geçerdiğini belirten Talipoğlu, babasına stent takıldığını da belirtti. Babasının yakın aralıklarla geçerdiği bu üçüncü kalp krizi olduğunu da belirten Talipoğlu, babasının bünyesinin bunu kaldırmadığını açıkladı.Babasının Ankara'da toprağa verileceğini de açıklayan Talipoğlu, yarına yetişmezse cenazenin perşembe günü olacağını belirtti.Babasının 1990 yılından bu yana gazetecilik yaptığını da anlatan Talipoğlu, insanların onu en çok 'Bam Teli' programı ile tanıdığını söyledi. Babasının Yol hikaye kitabını da yeni çıkardığını anlatan Talipoğlu, bu hafta içinde de albüm çıkarmak istediğini ancak kısmet olmadığını belirtti. Candaş Talipoğlu, babasının bıraktığı yerden kendilerinin devam edeceğini, sevenlerini kitabı ve albümü ile buluşturacaklarını da sözlerine ekledi.