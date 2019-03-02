Taziye Evi açılış mitingi

Kardeş Belediyeler Projesi kapsamında Selçuk Belediyesi ile İzmit Belediyesi arasında imzalanan protokol sonucu hayata geçen Selçuk Belediyesi Taziye Evi'nin açılışı yapıldı.

14 Mayıs Mahallesi'nde hizmete giren taziye evinin açılış programına AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Selçuk Kaymakamı Ekrem İnci, Selçuk Belediye Başkanı Dr. Dahi Zeynel Bakıcı, başkan yardımcıları, İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Serkan Yeğnidemir, kurum amirleri, çalışanları muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Selçuk Belediyesi ile İzmit Belediyesi arasında imzalanan kardeş şehir protokolü gereğince 14 Mayıs Mahallesi'nde yapılan Taziye Evi vatandaşlar tarafından cenaze sonrası taziyeleri kabul etmek ve hayır yapmak amacıyla kullanılabilecek. 105 metrekare kapalı kullanım alanına sahip olan taziye evi; taziye salonu, mutfak, teras ve açık kullanım alanından oluşuyor.

600 milyon TL'lik yatırım

Beş yıl içerisinde Selçuk'ta yapılan hizmetlere değinen Başkan Bakıcı; "Biz 2014 yılında 'Hükümet Belediye El Ele Selçuk'ta Güzel Günlere' diyerek yola çıktık. İşte bu beş yılın sonunda baktığımız zaman Selçuk'a yaklaşık 600 Milyon TL civarında yatırım yapılmıştır. İZBAN, alt yapı yatırımları ve daha başlayacak birçok projede hükümetimizin katkıları sonsuzdur. Selçuk gelmez denilen doğal gaza kavuşmuştur. Gelmez denilen İZBAN'a kavuşmuştur. Antik Kanal Projesi gibi tarihi öneme sahip bir proje başlamıştır" dedi.

Kamplaşma, kutuplaşma yok

Selçuk'un kültür, sanat, eğitim ve spor kenti olduğuna da dikkat çeken Başkan Bakıcı; "Biz tüm bunların üzerinde bir şey daha gerçekleştirdik. Selçuk'ta kamplaşmayı, ayrışmayı ortadan kaldırdık. Bunun yerine Selçuk'ta kardeşlik projesini gerçekleştirdik. Biz insana yatırım yaptık. İnsanımızla birlikte olduk. Bize destek veren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, Sayın Binali Yıldırım'a, bakanlarımıza, valimize, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne, yerel anlamdaki otoritelere, çalışma arkadaşlarıma ve en çok da halkımıza teşekkür ediyorum" diyerek sözlerini noktaladı.