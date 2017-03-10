TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop, İzmir'de AK Parti İzmir İl Başkanlığını ziyaret etti. Burada partililerle bir araya gelen Şentop, halk oylamasına sunulan anayasa değişiklik maddeleriyle ilgili bilgiler verdi

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Şentop:

- "Bugün bazı 'hayır' kampanyalarında, değişiklilerle yalan yanlış bilgiler verilerek, algı oluşturulmaya çalışılıyor"

- "Cumhurbaşkanımız gibi güçlü bir siyasi bir lider varsa ülkemizde hükümet sistemi çok önemli değil. Hangi hükümet sistemi olursa olsun ülkede istikrar sağlanır, güçlü bir hükümet ortaya çıkar. Ama güçlü bir lider yoksa ülkede o zaman bugünkü sistem çuvallıyor"

- "Kılıçdaroğlu'ndan memnunuz aslında. 'Evet' kampanyamız için yaptıklarını unutmayacağız. (Kılıçdaroğlu'nun) Bilmemesinin, cehaletle konuşmasının bize faydası oluyor tabi ama bu işe şiddetle karşı çıkan, 'hayır'ın öncülüğünü yapan siyasi partinin başındaki genel başkan en temel meseleyi bilmiyor. Buna üzülüyoruz"



TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop, halk oylamasına giden süreçte vatandaşların anayasa değişikliği konusunda doğru bilgilendirilmesine büyük önem verdiklerini belirterek, "Bugün bazı 'hayır' kampanyalarında, değişiklilerle yalan yanlış bilgiler verilerek, algı oluşturulmaya çalışılıyor." dedi.



AK Parti İzmir İl Başkanlığını ziyaret eden Şentop, burada partililerle bir araya geldi ve halk oylamasına sunulan anayasa değişiklik maddeleriyle ilgili bilgiler verdi.



Halk oylamasına giden süreçte vatandaşların anayasa değişikliği konusunda doğru bilgilendirilmesine büyük önem verdiklerini anlatan Şentop, "Evet' ya da 'hayır' diyenlerin neyi kabul ettiğini ya da reddettiğini bilsin istiyoruz. Bugün bazı 'hayır' kampanyalarında, değişiklilerle yalan yanlış bilgiler verilerek, algı oluşturulmaya çalışılıyor." diye konuştu.



Uğur Mumcu'nun "Bilgi sahibi olmadan görüş sahibi olmamalı" sözünü hatırlatan Şentop, İzmir Barosu'nun halk oylaması için hazırlattığı bilgilendirme kitapçığını incelediğini, kitapçıkta 'hayır' kampanyasına destek olmak amacıyla bazı yanlış yönlendirmeler gördüğünü ifade etti.



Kitapçığın 8. sayfasındaki Meclisin faaliyetleri, toplanma ve tatili ile ilgili konuları içeren 93. madde değişikliğiyle ilgili yanlış bilgilendirme olduğunu aktaran Şentop, "Bu madde değiştiğinde Meclisin kendi iradesi ile toplanamayacağını yaymaya çalışıyorlar ama yalan. İzmir Barosu'nun çıkıp özür dilemesi lazım. 'Bu 8. sayfadaki 93. maddeyle ilgili biz bunu yanlış yaptık, maddenin tamamını yazmadık, işimize gelen kısmını yazdık. Millete 'hayır' dedirtmek için böylece anayasa değişikliğini çarpıtmaya çalıştık. Özür dileriz' demesi, bunu toplatması ve doğru metni basması lazım." ifadelerini kullandı.



- "Bunu bilmiyorsan hiçbir şey bilmiyorsun demektir"



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da anayasa değişikliğinin temelini oluşturan cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi konusunda bilgi sahibi olmadığını savunan Şentop, şunları söyledi:



"Kılıçdaroğlu'ndan memnunuz aslında. 'Evet' kampanyamız için yaptıklarını unutmayacağız. Geçen yaptığı açıklamada 'asıl bu değişiklikten sonra başbakan ile cumhurbaşkanı arasında kavgayı görün' diyor. Biz başbakanı kaldırıyoruz, bunu kaç defa söyledik. Belli ki Kılıçdaroğlu bunu anlamamış. Tabii 18 madde var. Bütün incelikleri bilmesi mümkün değil, bazı detayları teferruatları bilmeyebilir ya da hatırlamayabilir. Ama bu işin özü başbakanlık ile cumhurbaşkanlığının birleştirilmesi. Başbakanlık yok yeni sistemde. Bunu bilmiyorsan hiçbir şey bilmiyorsun demektir. Bunu için bir gazeteci yazdı 'bu bir gaf değil, cehalettir' dedi. Bilmemesinin, cehaletle konuşmasının bize faydası oluyor tabi ama bu işe şiddetle karşı çıkan, 'hayır'ın öncülüğünü yapan siyasi partinin başındaki genel başkan en temel meseleyi bilmiyor. Buna üzülüyoruz."



Söz konusu değişikliğin bir hükümet sistemi değişikliği olduğuna değinen Şentop, bunu AK Parti ya da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için değil, tüm Türkiye'nin geleceği için yaptıklarını, geçmişte de bu sistem değişikliğin gerekliliğinin çok sayıda siyasetçi tarafından dile getirildiğini hatırlattı.



Şentop, "Zaten bu değişiklik bizim ve cumhurbaşkanımız için değil. Cumhurbaşkanımız gibi güçlü bir siyasi bir lider varsa ülkemizde hükümet sistemi çok önemli değil. Hangi hükümet sistemi olursa olsun ülkede istikrar sağlanır, güçlü bir hükümet ortaya çıkar. Ama güçlü bir lider yoksa ülkede, o zaman bugünkü sistem çuvallıyor. İşte 1990’lı yıllarda bunu gördük. Hükümet arayışlarının, krizlerin olduğu yıllar oldu." değerlendirmesinde bulundu.



Şentop, dünyada söz sahibi ve istikrarıyla öne çıkan pek çok ülkenin tam başkanlık, ya da yarı başkanlık sistemiyle yönetildiğini sözlerine ekledi.





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