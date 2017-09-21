TCDD deposundaki yangın nedeniyle İZBAN seferleri durduruldu

İZMİR'in Konak İlçesi'nde, Hilal İZBAN istasyonu altındaki TCDD'ye ait depolama alanında çıkan yangında kullanılmayan kablo makaraları yandı. Alevler nedeniyle İZBAN seferleri yaklaşık 1 saat durduruldu

Yangın dün saat 22.30 sıralarında Hilal Mahallesi'ndeki Hilal İZBAN istasyonu altındaki TCDD'ye ait depolama alanında meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle otluk alanda çıkan yangın kısa süre sonra TCDD'ye ait kablo makaralarının bulunduğu alana sıçradı. Kısa sürede büyüyen alevleri fark eden çevredekiler durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Can kaybının olmadığı yangında kablolar kullanılamaz hale geldi. Olay yerine gelerek incelemelerde bulunan ve yangının TCDD'ye ait depolama alanında çıktığını belirten İZBAN Genel Müdür Yardımcısı Sönmez Alev, "İZBAN hattında herhangi bir hasar yok. İZBAN seferi güvenlik gerekçesiyle yaklaşık 1 saat durdurulduktan sonra tekrar başladı" dedi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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