Tecavüze uğrayan 14 yaşındaki kız doğurdu. Bebeğin babasını DNA testi belirleyecek

İzmir Kiraz'da tecavüze uğrayan ve hamile kalan 14 yaşındaki M. A. doğum yaptı. M. A. ve bebek devlet koruması altına alındı

İzmir'in Kiraz ilçesinde 13 Mart'ta rahatsızlanıp götürüldüğü hastanede 8 aylık hamile olduğu belirlenen M.A. doğum yaptı. M.A.'nın mahalledeki sütçü Y.K.'nın istismarına uğradığı ortaya çıkmıştı. Y.K. ise küçük kızla beraber olmadığını iddia etmişti. Tutuklanan Y.K. cezaevine gönderilmişti.



Küçük kızın, 2 yıl önce de öz amcasının cinsel tacizine uğradığı yönünde ifade verdiği ve bunun üzerine amca M.A.'nın da tutuklandığı belirlendi. M.A.'nın daha sonra ifadesini değiştirerek "Amcam beni dövdüğü için bu iftirayı attım. Bana tecavüz eden kişi şoför S.O.'dur" dediği öğrenildi. Amca tahliye edilirken 22 yaşındaki S.O. ise ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.



DEVLET KORUMASI ALTINA ALINDI

AİLESİNE VERİLİP VERİLMEYECEĞİ BELLİ DEĞİL

Gazete Habertürk'ten Mehmet İnmez'in haberine göre anne, baba ve amcasıyla birlikte yaşayan M.A., doğacak bebeğin ve kendisinin zarar görebileceği düşüncesiyle devlet korumasına alındı. Geçen hafta kaldığı yurtta doğum sancıları başlayan M.A. hastaneye kaldırıldı. İki gün hastanede kalan küçük kız bir erkek bebek dünyaya getirdi. Kilosu çok düşük olan bebek kuvöze konuldu.Bebeği kabullenmekte zorlandığı öğrenilen M.A.'nın yuvadaki psikolog ve sosyal hizmet uzmanlarından destek aldığı belirlendi. Bir ay daha devlet korumasında kalacak olan M.A. ve bebeğinin uzmanlar tarafından yapılan inceleme sonrası ailesine verilip verilmeyeceği belirlenecek. M.A.'nın babası Ali A., maddi durumlarının iyi olmadığını, doğacak bebeğin devlet tarafından alınmasını, kızının ise kendilerine verilmesini istemişti. Tutuklanan Y.K.'nın "Bebeğin babası ben değilim" şeklindeki ifadesi üzerine savcılık DNA testi yapılmasını istemişti. Tutuklu Y.K. ile bebekten kan örnekleri alındı. Daha önce de küçük kıza cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen iki kişiden örnekler alınmıştı. Kan örnekleri ile karşılaştırma yapılarak bebeğin babası belirlenecek.