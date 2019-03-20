TEDxEkinCollege 'NEDEN' temasıyla buluştu

Ekin Koleji okul düzeyinde gerçekleştirilen ilk TEDxCollege etkinliğine ev sahipliği yaptı. Kendilerini en fazla heyecanlandıran fikirleri paylaşmak üzere dünyanın önde gelen düşünürlerinin katıldığı ve iki yılda bir düzenlenen bir konferans olan TED, geleceği şekillendiren üç kapsamlı konunun (Teknoloji, eğlence, tasarım; Technology, Entertainment, Design) baş harflerinden oluşmakta. Etkinliğin kapsamı herhangi bir disiplinle ilişkisi bulunan bütün fikirlerin ortaya konulması.

TED "Paylaşmaya Değer Fikirler" anlayışıyla, kişiler ve organizasyonların TED benzeri kendi yerel etkinliklerini yapabilmeleri için TEDx'i yaratmıştır. Ekin Koleji de uzun zamandır tüm dünyadaki örneklerini ilgiyle takip ettiği TEDx etkinliklerinden okul düzeyinde gerçekleştirilen ilk TEDxCollege etkinliğine ev sahipliği yaptı. İzmir çapında 5 okuldan temsilci öğrencilerin katıldığı organizasyonun ana konuşmacısı Eğitimci - Yazar Sayın Tufan Çapar'dı. Çapar, yazarlık serüvenini paylaştığı sunumuyla izleyenlere "Neden Yenilmek Güzeldir?" i anlattı. Rota Koleji, İstek İzmir Okulları, Gelişim Koleji, Özel İzmir SEV Eğitim Kurumları, Özel Ekin Okulları öğrencileri "NEDEN?" teması çerçevesinde özgürce düşüncelerini paylaştı. "Neden Kitap Okumalıyız?", "Mutlu Olmak", "Neden Değişmeliyiz?", "Neden Dans?" ana başlıklarında düşüncelerini paylaşan öğrenciler etkinlikte karşılıklı fikir alışverişinde bulundular. Ekin Koleji Yasemin Reşitoğlu, "En kısa zamanda paylaşmaya değer yeni fikirlerle öğrencilerimizi buluşturacağız. Dünyaya entegre bir eğitim sistemini benimsemiş bir okul olarak, bu tür etkinliklerin öğrencilerimize çok faydalı olacağına inanıyoruz. TEDx etkinlikleri yeni fikirler, ilham ve bilgilendirmenin özgür kılındığı ortamlardır. Konuşmacılar sayesinde yeni fikirler, ilham veren tartışmalarla zenginleşen bir dünyayı yaşatır. Bu dünyayı öğrencilerimize sunmak bizlere gurur veriyor. Neden "Nerede o eski günler? " gibi başlıklarda ilham veren konuşmaların gerçekleştirildiği organizasyon, izleyenlerin düşünce dünyalarında da yeni kapılar açtı." dedi.