Tek bacağını kazada kaybeden köpeğe o sahip çıktı

İzmir'in Karşıyaka İlçesi'nde yaşayan 28 yaşındaki Gizem Özcan, otomobilin çarpıp kaçtığı bacağı kopan sokak köpeğini, arkadaşlarıyla para toplayarak ameliyat ettirdi. Köpeğe 'Fındık' adını veren Özcan, hayvan kazalarında 153 hayvan ambulans hattının aranmasını istedi

Urla'nın Karapınar Köyü'nde geçen Mayıs ayında bir otomobil sokak köpeğine çarparak kaçtı. Bacağı kırılan sokak köpeği bir süre kırık bacakla yaşarken, mahallede yazlıkları bulunan bir havayolu şirketinde hosteslik yapan Gizem Özcan hayvana sahip çıktı. Fındık adını verdiği köpeği veterinere götüren Özcan, köpeği ameliyat ettirerek evine aldı. Bacağı kesilmek zorunda kalan ve üç bacağıyla yürümeye çalışan Fındık'ı evinde misafir ettiğini söyleyen Özcan, "Fındık'a araç çarpmış ve bacağı tutmuyordu. Çarpıp kaçan kişiyi görmüşler, fakat aracın plakasını alamamışlar. Komşumuz yolda bulup ilgilenmiş. Veterinere götürmüş, ancak bacağının kesilmesi gerekiyormuş. O kişinin maddi durumu iyi olmadığı için Fındık'ı ameliyat yaptıramamış. Sürünerek devam etmiş hayatına. Daha sonra belediyeleri aradım. Gelen olmadı, ben de belediyenin hayvan barınağına götürdüm. Barınakta o kadar hayvan var ki bakıma muhtaç, onları görür görmez ağlamaya başladım. Çok etkilendim, bu yüzden Fındık'ı veterinere götürdüm. Çalıştığım yerdeki arkadaşlarımızla Fındık'ın ayağından ameliyat olmasını sağladık. 'Bu sokak köpeği neden bu kadar uğraşıyorsunuz' diyen kişilere rağmen ameliyatı yaptırdık. Sağ ön bacağını kaybetti maalesef. Şimdi üç bacağıyla hayatına devam edecek. Fındık'ı sahiplendirdik. Şirketimizde çalışan bir arkadaş gönüllü oldu. Bahçeli güzel bir evi de olacak" dedi.







"KAÇMAYIN, 153'Ü ARAYIN"

Yaralanmalı hayvan kazalarında insanların bilinçli davranması gerektiğini ifade eden Özcan, "Fındık gibi bakıma muhtaç çok sayıda hayvan var. Böyle canlılar için daha hassas olunması gerektiğini düşünüyorum. Hayvan kazalarında 153 hayvan ambulans hattını arayıp yardım isteyebilirsiniz. Ücretsiz olan bu uygulamayla daha duyarlı olabiliriz, üstelik hayvanların tedavi masrafları da aracınızın trafik sigortası tarafından karşılanıyor. İnsanlardan duyarlı olmasını bekliyorum. Kazalar yanlışlıkla da olmuş olabilir. Fındık'ı iyileşme sürecinde evimde misafir edeceğim. Ondan sonra yeni yuvasına kavuşacak" dedi.