Tek tuşla taksi çağırma akıllı telefonlarda

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası, taksileri teknolojiyle bütünleştiriyor. İzmir'de artık, vatandaşlar akıllı telefonlarıyla taksi çağırabilecek, gelen taksi hakkında yorumları okuyup tercihini yapabilecek

Burcu Özkan/Süleyman Gülen-Yıllardan beri taksi sürücüleri de vatandaşta güvenlik sorunu ile savaş halinde. Taksi dolandırıcılıkları ayrı bir korku salarken, gece geç saatlerde güvenli olmayan saldırgan kişilerde şoförleri canından bezdiriyor. Hal böyle olunca hem güvenliğin çift yönlü sağlanması hem de hızlı erişim amacıyla İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası tarafından yeni bir yöntem geliştirildi.

Bu yöntem ile vatandaşlar akıllı telefonlarından tek tuşla taksi çağırabilecekler. Taksi şoförünü puanlayabilecekler ve yorumlara bakıp değerlendirme yaparak seçim gerçekleştirebilecekler. Üzerinde uzun süredir çalışılan sistem, önümüzdeki haftadan itibaren pilot araçlarda denenecek. Yıl sonuna kadar da kent merkezindeki tüm ticari araçlarda hayata geçecek ve böylece taksiler, akıllı cihazlar ile bilgisayarlar üzerinden erişime açık hale gelecek.

Sistemin işleyişi ise şu şekilde:

- Mobil uygulama üzerinden ya da webden günün 24 saati bir tuşla taksi çağrılabilecek.

- Taksi çağıran kişi, hangi aracın ve şoförün geleceğini sistem üzerinden görebilecek, o şoför hakkında geçmişteki yorumları okuyabilecek.

- Kişi, kendisine gönderilen aracı istemezse başka taksi talep edebilecek.

- Gidilecek mesafeye ne kadar ödeneceği önceden bilinecek, kredi kartıyla ödeme gerçekleştirilebilecek.

- Müşteriler, aracın temizliği ve şoförün davranışları hakkında puanlama ve yorum yapabilecek. Bu değerlendirmeler herkes tarafından görülebilecek.

- İngilizce dil seçeneği sayesinde yabancılar da sistemi kolaylıkla kullanabilecek.