Tek umudu, ekmek teknesini yeniden yüzdürebilmek

İzmir'de, Volkan Sanbayık'ın İnciraltı sahiline demirli ahşap gezi teknesi, elektrik kontağından çıkan yangında alevler içinde kaldı. Sanbayık'ın tek isteği, teknesini yeniden yüzdürebilmek

Tek umudu, ekmek teknesini yeniden yüzdürebilmek

İzmir'in Balçova İlçesi'ndeki İnciraltı sahilinde gece turu atan ve balık ekmek hizmeti veren 'Mermaid' isimli ahşap gezi teknesi, yaklaşık 20 gün önce, elektrik kontağından çıkan yangında büyük zarar gördü. Yanan teknenin sahibi Volkan Sanbayık, tek umudunun ekmek teknesini tekrar yüzdürebilmek olduğunu belirterek "100 kişiye aynı anda hizmet veren yaklaşık 400 bin TL değerindeki teknemde, elektrik kontağından çıkan yangında 150 bin TL'lik hasar oluştu.



Şu anda teknenin üzerindeki enkazı temizliyorum. Hasar benim için büyük. Yüzdürebilmek amacıyla her türlü destek için kapıları çalacağım. KOSGEB nefes kredisine başvuracağım" dedi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #inciraltı #tekne yangını #izmir
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