Hafta sonu yapılan Menderes Tekeli Köyü 3. Yörük Şenliği’ne katılan ve Yörüklerin büyük ilgisi ile karşılanan Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, organizasyona imza atan dernek başkanlarını makamında ağırladı. Menderes Tekeli, Kemalpaşa, Menemen, Bornova, Belenbaşı ve Karşıyaka’dan gelen dernek başkanları, festivale katılımından ve verdiği destekten dolayı Başkan Akpınar’a teşekkür etti. Yörük temsilcilerine CHP Menderes İlçe Başkanı Ahmet Pala da eşlik etti.



“HER ZAMAN YANINIZDAYIM”



Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar “Ben de bir Yörük çocuğuyum. Festival günü sizinle olmaktan büyük keyif aldım. Çünkü Yörük demek, Anadolu demektir, Atatürk ve Cumhuriyet demektir. Nerede olursanız olun, yanınızda olduğumu bilmenizi isterim. Biz Büyük Bir Aileyiz ve Yörük kültürünü yaşatmak için hep birlikte, var gücümüzle çalışacağız. Desteğinizden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.



“KONUŞMANIZ BİZİ YÜREKLENDİRDİ”



Dernek başkanları ise “Bizim için anlamlı olan bir etkinlikte sizleri yanımızda görmekten büyük mutluluk ve onur duyduk. Yaptığınız konuşma hepimizi yüreklendirdi, güç verdi. Sizin gibi bir başkana sahip olduğumuz için çok şanslıyız. Yaptığımız her işte sizi aramızda görmek istiyoruz. Biz de her zaman yanınızda ve destekçiniziz” diye konuştu. Dernek başkanları, Başkan Akpınar’a poşu ve Yörük çantası hediye etti.





Anahtar Kelimeler: Ege, Bölgesi, İzmir, Yörük, Türkmen

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