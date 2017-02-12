Tekerlekli sandalyeden şampiyonluk kürsüsüne

Buca Belediyesi'nin engelli vatandaşların sporla hayata bağlanabilmeleri için kurduğu tekerlekli sandalye badminton takımı başarıdan başarıya koşuyor

Son 3 yıldır Türkiye şampiyonalarında gümüş ve bronz madalyaları toplayan hatta uluslararası arenada boy gösterip 2016 yılında İspanya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'ndan ikincilik elde eden sporcular, 2017 yılında da şampiyonluk kürsüsüne gözünü dikti. Haftanın beş günü antrenman yapan engelli badminton takımı, altın madalya alıp Buca Belediyesi'nin bayrağını bu yıl da dalgalandırmakta kararlı.



Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina'nın ilçede yaşayan engelli vatandaşları spora yönlendirip sosyalleşmelerini sağlamak amacıyla hayata geçirdiği tekerlekli sandalye badminton takımı kısa sürede aldığı başarılarla göz dolduruyor. Buca Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü bünyesinde 2014 yılında kurulan takım hırslı ve kararlı çalışmasıyla Buca'nın gurur kaynağı oldu. 2014, 2015 ve 2016 yılları Türkiye Şampiyonalarında 2.'lik ve 3.'lük kürsüsünün gediklisi olan Buca Belediyesi engelli badminton takımı, 2016 yılında İspanya'da yapılan Avrupa Şampiyonası'nda da sporcusu Mine Korkmaz ile Avrupa ikincisi oldu. Takım iki sporcusunu da milli takıma göndererek başarısını ortaya koydu. Engellerden yılmadan, hırsla çalışmalarını sürdüren tekerlekli sandalye badminton takımı bugünlerde hummalı bir çalışma temposu içinde. Haftanın beş günü antrenman yapan sporcular 25-28 Şubat tarihlerinde Alanya'da yapılacak 2017 Türkiye Şampiyonası'na hazırlanıyor. Şampiyonadan altın madalya ile dönmek için dur durak bilmeden çalışan sporcular Buca Belediyesi'nin adını ve bayrağını birincilik kürsüsüne taşımak istiyor.