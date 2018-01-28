Teknede yaşadı, denizde ölü bulundu

Olay, bugün öğle saatlerinde Bostanlı Balıkçı Barınağı'nda meydana geldi. Sahilde yürüyüş yapanlar, deniz yüzeyinde hareketsiz duran bir kişiyi görünce polise haber verdi. İhbar üzerine gelen deniz polisi, denizdeki kişiyi karaya çıkardı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde öldüğü belirlenen kişinin, teknede yaşayan ve balıkçılık yapan Kemal Uyanık olduğunu belirledi.Kaynak: DHA
Vücudunda herhangi bir yara ya da darp izine rastlanmayan Uyanık'ın kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.
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