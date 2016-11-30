Teknesine Türk Bayrağı çekene vergi yok!

Birçok sektöre vergi ve harç istisnası tanıyan Damga Vergisi Kanunu'nda değişiklik içeren yasa tasarısı TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Tasarıda Türk Bayrağı'na geçecek yabancı bayraklı gemilere de kolaylıklar sağlanıyor. DTO İzmir Şube Başkanı Yusuf Öztürk, düzenleme ile Türk karasularında Türk bayraklı gemilerin sayısının artacağını ifade etti

Aykut Polatlı-Tasarıda, yabancı bayrak çekilmiş olan yat, kotra,



Deniz Ticaret Odası İzmir Şube Başkanı Yusuf Öztürk, 'Bu uygulamada bahse konu olan teknelerin alım satımıyla ilgili olan vergiler KDV ve ÖTV sıfırlanacak ve daha çok teknenin Türk Bayrağı'na geçişi sağlanmış olacak' dedi.

Bu uygulama ile Türkiye'de tersanelerin ve tekne üreticilerinin mağdur olmaması için bakanlıkça yeni düzenlemelerin yapıldığı ve yenilerinin de yolda olduğunu belirten Başkan Öztürk, 'Özellikle tekne imalat sektörünün bu yeni uygulamadan etkilenmemesi için çalışan ve yine Türkiye'de üretilen teknelerde de KDV ve ÖTV'lerde de çeşitli düzenlemelere giden Maliye ve Ulaştırma Bakanlığı'na teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı.

Daha öncede buna benzer bir uygulamanın gerçekleştirildiğini, böylece yaklaşık 1000 teknenin yabancı ülke bayrağından Türk bayrağına geçtiğini belirten Öztürk, 'Yeni tasarının yetkili bakanlıkça titiz çalışmalarından ötürü ve sektörün dinamiklerinin dinlenmesi ile yapılan çalışma sonucu yeni bir uygulama ile karşılaşacağız' dedi.



Yasa tasarısında ithal gemilerde de bu uygulamanın yayılmasının planlanması hakkında da görüşlerini belirten Başkan Öztürk, bunun tercihlerle şekillenen bir durum olduğunu ithalatın önünün açılması gibi bir durumun olmayacağını ifade etti, 'Denizcilikte tersanelerde daha yeni gemilerin yapılması bir tercihtir ama ithal edilen ikinci el gemilerde başka bir tercihtir. Önemli olan Türkiye'de Türk bayraklı filonun doğru gemilerle oluşturulabilmesidir.'



Düzenlemenin getirdikleri:



Buna göre düzenlemenin girdiği tarih yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla yurt dışında bulunan veya yabancı bayrak çekilmiş olan 18 gros tonilatoyu geçmeyen gezinti gemileri ile yolcu ve gezinti gemileri, yatlar ve diğer eğlence, spor amaçlı deniz taşıtları; kürekli kayıklar ve kanolar kapsamında yer alan mallardan yat, kotra, tekne ve gezinti gemilerinin Türkiye'de bulunan gerçek veya tüzel kişilere bedelsiz olarak intikalinden veraset ve intikal vergisi alınmayacak.

Bunların Türkiye'ye ithali ile kayıt ve tesciline ilişkin iş ve işlemlerin gümrük vergisi dahil her türlü vergi, resim, harç, fon ve paylarından istisna edilmesi sağlanacak. Ancak söz konusu gemilerin Türkiye'de bağlama kütüğüne kaydı nedeniyle bağlama kütüğü ruhsatnamelerine ilişkin harçlar alınacak.

Düzenleme ile ayrıca, kapsama giren gemi, yat, kotra, tekne ve gezinti gemilerinin, Türkiye'ye ithali veya kayıt ve tescili öncesi dönemlere ilişkin bunların ediniminden kaynaklı vergi incelemesi veya tarhiyat yapılmayacak.

Tasarıda, yabancı bayrak çekilmiş olan yat, kotra, tekne ve gezinti gemilerinin Türk bayrağına geçişine ilişkin istisnalar belirleniyor. Hükümetin meclise gönderdiği torba tasarıyla başka bir ülkeye kaydettirilmiş olan yat, kotra, tekne ve gezinti gemilerinin Türkiye'ye kaydettirilmesi veya ithal edilmesi halinde sahiplerinden hiçbir vergi, resim veya harç alınmayacak. Bu taşıtların sahipleri hakkında geçmişe dönük olarak tahkikat veya incelemede bulunulmayacak.Deniz Ticaret Odası İzmir Şube Başkanı Yusuf Öztürk, 'Bu uygulamada bahse konu olan teknelerin alım satımıyla ilgili olan vergiler KDV ve ÖTV sıfırlanacak ve daha çok teknenin Türk Bayrağı'na geçişi sağlanmış olacak' dedi.Bu uygulama ile Türkiye'de tersanelerin ve tekne üreticilerinin mağdur olmaması için bakanlıkça yeni düzenlemelerin yapıldığı ve yenilerinin de yolda olduğunu belirten Başkan Öztürk, 'Özellikle tekne imalat sektörünün bu yeni uygulamadan etkilenmemesi için çalışan ve yine Türkiye'de üretilen teknelerde de KDV ve ÖTV'lerde de çeşitli düzenlemelere giden Maliye ve Ulaştırma Bakanlığı'na teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı.Daha öncede buna benzer bir uygulamanın gerçekleştirildiğini, böylece yaklaşık 1000 teknenin yabancı ülke bayrağından Türk bayrağına geçtiğini belirten Öztürk, 'Yeni tasarının yetkili bakanlıkça titiz çalışmalarından ötürü ve sektörün dinamiklerinin dinlenmesi ile yapılan çalışma sonucu yeni bir uygulama ile karşılaşacağız' dedi.Yasa tasarısında ithal gemilerde de bu uygulamanın yayılmasının planlanması hakkında da görüşlerini belirten Başkan Öztürk, bunun tercihlerle şekillenen bir durum olduğunu ithalatın önünün açılması gibi bir durumun olmayacağını ifade etti, 'Denizcilikte tersanelerde daha yeni gemilerin yapılması bir tercihtir ama ithal edilen ikinci el gemilerde başka bir tercihtir. Önemli olan Türkiye'de Türk bayraklı filonun doğru gemilerle oluşturulabilmesidir.'Düzenlemenin getirdikleri:Buna göre düzenlemenin girdiği tarih yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla yurt dışında bulunan veya yabancı bayrak çekilmiş olan 18 gros tonilatoyu geçmeyen gezinti gemileri ile yolcu ve gezinti gemileri, yatlar ve diğer eğlence, spor amaçlı deniz taşıtları; kürekli kayıklar ve kanolar kapsamında yer alan mallardan yat, kotra, tekne ve gezinti gemilerinin Türkiye'de bulunan gerçek veya tüzel kişilere bedelsiz olarak intikalinden veraset ve intikal vergisi alınmayacak.Bunların Türkiye'ye ithali ile kayıt ve tesciline ilişkin iş ve işlemlerin gümrük vergisi dahil her türlü vergi, resim, harç, fon ve paylarından istisna edilmesi sağlanacak. Ancak söz konusu gemilerin Türkiye'de bağlama kütüğüne kaydı nedeniyle bağlama kütüğü ruhsatnamelerine ilişkin harçlar alınacak.Düzenleme ile ayrıca, kapsama giren gemi, yat, kotra, tekne ve gezinti gemilerinin, Türkiye'ye ithali veya kayıt ve tescili öncesi dönemlere ilişkin bunların ediniminden kaynaklı vergi incelemesi veya tarhiyat yapılmayacak.