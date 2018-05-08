Teknokentler arasında ‘sosyal ağ’ oluşturulacak

‘Üniversite-Sanayi Bütünleşmesi’ kapsamında düzenlenen çalıştayın bölgede açısından çok önemli olduğunu ifade eden İKÇÜ Teknoloji Transfer Ofisi Direktörü Emel Sokullu, Kuzey Afrika ve Arap ülkelerinden İzmir’e gelen 40’ın üzerinde teknokent yöneticisi ile buradaki teknokent yöneticileri arasında sosyal ağ oluşturmayı hedeflediklerini söyledi

Ali Budak- İzmir’deki çeşitli Teknoloji Transfer Ofisleri ve Teknoloji Geliştirme Bölgeleri’nin destek olduğu, 3 günlük ‘Üniversite-Sanayi Bütünleşmesi’ çalıştayı, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Teknoloji Transfer Ofisi tarafından Ege Bölgesi Sanayi Odası Meclis Salonunda gerçekleştirildi. Avrupa Yatırım Bankası (EIB), Akdeniz Entegrasyon Merkezi (CMI) ve İslami Eğitim, Bilim ve Kültür Organizasyonu (ISESCO) tarafından ortak olarak MENA bölgesindeki bilgi ekonomisini geliştirmek amacıyla organize edilen çalıştaya, Kuzey Afrika ve Arap ülkelerinden 40’ın üzerinde teknokent yöneticisi katıldı.



Çalıştayda, teknoparkların katkısı konuşulacak

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi tarafından gerçekleştirilen çalıştayın amacının, Bilim ve Teknoloji Parkları’nın yönetici ve ortaklarını tecrübe paylaşımı için bir araya getirmek ve üniversite-sanayi ve start-up şirketler arasında ortak bağlar oluşturmak olduğunu ifade eden Katip Çelebi Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Direktörü Emel Sokullu, çalıştay hakkında şunalrı söyledi: ISESCO ve Avrupa Yatırım Bankası’nın sponsorluğunda düzenlenen bölgesel bir workshop için İzmir’de toplandık. Bu çalıştayda; İzmir Katip Çelebi Üniversitesi öncülüğünde ve diğer üniversitelerin de destekleriyle İzmir bölgesindeki özelikle üniversite içinde yapılmış olan teknoparkların üniversitelere ne gibi katkıları olduğu konuşulacak. Bölgemizde 4 devlet üniversitesi ve 2 özel üniversite var. 4 devlet üniversitesinin Teknopark’ı var. Katip Çelebi Üniversitesi’nin ki de yolda. Bütün bu teknoparkların her birine 3 gün boyunca ziyaret düzenlenecek ve katılımcılara buradaki bilgiler aktarılacak.

‘Sosyal ağ oluşturacağız’

Çalıştay boyunca yurtdışından gelen teknokent yöneticileri ile İzmir’de bulunan teknokentlerin yöneticileri arasında bir sosyal ağ (Network) oluşturmak istediklerini ifade eden Sokullu, ‘Son 5 senedir bu çalıştay, farklı şehirlerde toplanıyor ve kendi aralarındaki sorunlar konuşuluyor. Bizde bu sene bu network’e dahil olarak özellikle dikkati teknoparkları üniversitelere olan katkısına çektik. Biz de üniversite olarak teknokentimizi yeni yapılandırma sürecindeyiz. Diğer deneyimlerden öğrenerek doğru bir çizgiyi tutturmayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda da bu toplantılarda hedeflenen networklerde daha sonraki zaman ve süreçte kişilerin deneyimlerini birbirine aktarması ve bu şekilde daha güçlü ve daha doğru adımlar atabilmemiz yönünde çalışmalar sürüyor’ diye konuştu.