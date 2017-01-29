'Tema Parkı' bayram hediyesi olacak

Karşıyaka Belediyesi’nin prestij projelerinden ‘Evrensel Çocuk Müzesi ve Tema Parkı’nın inşaatı hızla ilerliyor. Geçtiğimiz Ekim ayında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da katıldığı törenle temeli atılan park, 23 Nisan’da açılarak çocuklara armağan edilecek

Mavişehir'de 7 bin 200 metrekare alan üzerinde hayata geçirilen proje, Ege Bölgesi’nde ilk ve tek olacak. 11 adet dinozor maketinin yer alacağı parkta; doğada sıkça rastlanmasına karşın gözle görülmeyen canlıların büyük halleri, çocukların kazı yapabileceği fosil alanı, biyolojik gölet ve süs havuzu, sinevizyon salonu, uçak simülatörü, küçültülmüş inşaat makineleri bulunacak. Yeşil alanlar ve oyun alanları oluşturulacak, modern bir kafe açılacak. Evrensel Çocuk Müzesi’nde ise yardımseverlik, dostluk, doğruluk, sorumluluk, sevgi, saygı ve hoşgörü gibi evrensel değerleri anlatan sergiler ile eğitim alanları yer alacak. Hızla ilerleyen proje, önümüzde Nisan ayında tamamlanacak. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda da coşkulu bir törenle hizmete açılacak.

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