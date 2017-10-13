Temel kazısı binalara zarar verdi: 28 daire boşaltılacak!

İzmir Çiğli'de bir hastanenin inşaatı sırasında çökme meydana geldi. Çökme nedeniyle 8 binadaki 28 daire için boşaltılma kararı verildi

İzmir Çiğli'de hastane yapımı için temel kazılmaya başlandı. Ancak temel kazma esnasında çökme meydana geldi. Çökme, çevrede bulunan binalara da hasar verdi.





Olay Küçük Çiğli Mahallesi'nde bulunan 8781 Sokak'ta meydana geldi. Özel bir hastanin yapımına başlayan ekipler, temel kazısı için çalışma başlattı. Ancak kazı sırasında yolda çökme meydana geldi. Çökme nedeniyle etrafta bulunan binalar da hasar gördü. Binalarda yaşayanlar ilk etapta deprem olduğunu sanarak, korkuyla evlerinden fırladı. Sokak sakinleri yoldaki çökmeyi görünce durumu belediyeye haber verdi.





Olay yerine gelen ekipler, çökmenin meydana geldiği alanı emniyet şeridi ile çevirdi. Başkan Hasan Arslan'ın talimatıyla ekipler, hasar gören binalarda inceleme yaptı. İnceleme sonrası 8 binada bulunan 28 dairenin boşaltılması kararı alındı.





Ekipler, dairelerde yaşayan vatandaşlara evlerini boşaltma talimatı verdi. Öte yandan, çökmeye neden olan firmanın da vatandaşların zararını karşılayacağı belirtildi.