Temizlik araçları belediyelere eşit dağıtıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyelerinin temizlik hizmetlerine katkı sağlamak üzere 25,7 milyon liralık maliyetle satın aldığı 90 aracın son partisini de teslim etti. Araçlar, ilçelere eşit bir biçimde dağıtıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyelerinin temizlik hizmetlerine katkı sağlamak üzere 25,7 milyon liralık maliyetle satın aldığı 90 aracın son partisini de teslim etti. Gaziemir'de gerçekleşen törende konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, 'Herkes Türkiye'nin üzerine çorap örmeye çalışıyor. Dik duracağız, eğilmeyeceğiz. Bu kötü gidişi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak biz durduracağız' dedi



İzmir Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyelerinin evsel atıkları daha hızlı ve sağlıklı toplanması amacıyla araç desteğini sürdürüyor. İlçe belediyelere bugüne kadar çöp kamyonu ve yol süpürme araçlarından oluşan 149 temizlik aracı, 38 bin çöp konteyneri ve 1000 moloz konteyneri hibe eden İzmir Büyükşehir Belediyesi, son olarak satın aldığı 90 temizlik aracının tamamını 'eşit bir biçimde' ilçe belediyelere dağıttı.

Gaziemir, Karşıyaka, Bayraklı, Bornova, Buca, Konak ve Karabağlar belediyelerine araç dağıtım töreninde konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, 'İlçe belediyelerimizle birlikte İzmirli hemşerilerimizin çevresini güzelleştirmek; havasını, suyunu, toprağını temizlemek ve daha sağlıklı bir çevrede yaşayabilmelerini sağlamak için ele ele çalışıyoruz' dedi. Büyükşehir Belediyesi'nin Gaziemir'deki İkmal Tesisleri'nde gerçekleştirilen törene Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon da katıldı.



60 milyon liralık araç desteği



İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ilçe belediyelerinin çevre temizliğini daha sağlıklı ve hızlı yapabilmesi için satın aldığı araçlar son teknolojiyle donatıldı. Atık su çekmek ve temiz suyu ihtiyaçlı yerlere taşımak için kullanılan vidanjörler 3 ton temiz, 5 ton atık su kapasitesine sahip. Çöp konteynerlerini yıkamak için özel olarak dizayn edilen konteyner yıkama aracı, ilçe belediyelerine büyük kolaylık sağlayacak. Moloz konteyner araçları ise evlerden çıkan molozların taşınmasında kullanılıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ilçe belediyelerine 2010 yılında 5 bin, 2014 yılında 13 bin, 2015 yılında da 20 bin olmak üzere 38 bin çöp konteyneri, 16,5 milyon liralık yatırımla 30 ilçeye 149 çöp kamyonu ve süpürme aracı ile 1000 moloz konteynerını hibe etmişti. 90 yeni temizlik aracı ile birlikte bugüne kadar dağıtılan temizlik araçları ve konteynırların toplam maliyeti 60 milyon TL'yi buldu.



