TEOG'da seçici soru yoktu başarı arttı!

TEOG sınavında tam puan alan öğrenci sayısı bu yıl binlere ulaştı. Bir yıl içinde öğrencilerin ani sıçrayışı ise akıllara usulsüzlük iddalarını getirdi. İZODER Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Özel, 'Usulsüzlük olduğunu zannetmiyorum. Öğrencileri küçük yaşta artık hayal kırıklıklarına uğratmamaya dönük bir başlangıç sayılabilir. Soruların seviyesi düştü buna bağlı olarak birincilerin sayısı arttı' diye konuştu

Bakanlık, öğrenciler arasında rekabeti önlüyor

- Bu yıl önceki yıllara oranla, TEOG 'da tam puan alan öğrenci sayısında büyük yükseliş oldu. Kimi kolejler ve özel kurumlar, 700-800 hatta binin üzerinde öğrencilerinin tam puan aldıklarını duyurdu. TEOG'daki bu başarı, 'Olayın arkasında usülsüzlük iddiaları var mı?' sorularını akla getirdi. Bazı öğretim görevlileri ise bu başarının sırrının soruların düzeyinde saklı olduğunu vurguladı. İzmir Özel Öğretim Okulları Derneği (İZODER) Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Özel, "Öğrenciler başarılıysa, bunun üzerine gidip altında başka etken aramanın manası yok. 'Sistemli, programlı bir yapı var mıdır altında?' diye düşünüyorum ama buna ihtimal veremiyorum. Geçmişte de bu tür başarılar çok oldu. Sadece bu yıl soru seviyelerinin biraz daha düşürülerek, öğrencileri küçük yaşta artık hayal kırıklıklarına uğratmamaya dönük bir başlangıç sayılabilir. Öyle veya böyle, bu bir sıralama sınav ı. TEOG'da % 100 başarı gösteren bir insan, yine de tam başarılı sayılmaz, buna ek olarak okul puanı da ekleniyor. Okuldaki sıralaması farklı oluyor o zaman. İki sınavın birleşimi, artı okul puanıyla beraber bir yerleştirme puanı oluşuyor. Bu nedenle sıralama farklı, puan farklı oluyor." dedi.Eğitim uzmanları her ders için zorluk, kolaylık, yoruma dayalı, bilgiye dayalı, konular arası ilişkilendirmelere dayalı, kimi seçeneklerin yanıltıcı özellikler içerdiği, soruların bilimsel düşünmeye teşvik ettiği yada yoruma dayalı günlük hayatımızdan örnekler içerdiği gibi çok çeşitli tespit ve değerlendirmeler olduğunu belirtti. İZODER Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Özel ise, öğrencilerin bununla ilgili çok fazla hazırlık yaptıklarını, soruların kolaylık seviyesinden dolayı bunun doğal bir sonuç olduğunu açıkladı. Özel, 'Bazı özel okullar ve kolejler, öğrencileri o kadar sağlam yetiştiriyor ki, bu sınav sonuçlarındaki başarılar başka başarılarının yanında hiç kalır. Soru hazırlarken, bilgiye dayalı soru hazırlarsanız sonuçlar farklı olabilir. Yoruma dayalı sorular hazırladığınızda, sorunun yanıtı içinde. O nedenle ordaki soruların düzeyi cevapları etkiler. Ben bu soruların pek çok öğrencinin cevaplayabileceği seviyede olduğunu düşünüyorum. Bakanlık aynı zamanda illerde başarı sıralamalarını göstermiyor çünkü öğrenciler arasında bir rekabet oluşmasını istemiyor. Ve en önemlisi, öğrencilerin adı kullanılarak, kurumlarda okullar arasında bir rekabet oluşmasının önüne geçmeye çalışıyor. Çünkü okullar bunu ticari kaygıya dönüştürerek, suistimal ediyorlar sıralamaları kullanarak. Bakanlık öğrencilerin sıralamalarını 4 yıl önce bu yüzden yasakladı' dedi.Özel, 'Bir sınavda öyle sorular hazırlanır ki, birçok öğrencinin yapabileceği tarzdan sorular olur. Bir de seçici sorular konulur ki, az öğrencinin yapabileceği tarzdan olur' diyerek, şöyle devam etti: Bu sınavda seçici soru çok az sorulmuş. Her düzeyde öğrencinin yapabileceği soru çok fazla. Deyim yerindeyse, kazık sorularla eleyici sorulara pek yer verilmemiş. Bir anda bu kadar çabuk düşmesinin sebebinin öğrencilerin artık sınavlardan, sınav maratonlarından sıkıldığıyla, sistemi düzeltmeye dönük olduğunu bağlıyorum. Müfredatı da ortalama öğrencilerin yapabileceği düzeyde tutmaya başladılar denebilir. Bu bir sıralama sınavı. Sonuç ne olursa olsun, öğrenciler arasında sıralama yaparak, tercih edecekleri okullara yerleştirecekler. Soruların kolay olması bütün öğrencilere yönelik, kurumu bağlar. Haricen de bir ihmalkarlık yapıldığını zannetmiyorum. Her ne kader TEOG başarıyı ölçen bir sınav değil deniyorsa da, başarıyı ölçücü ve sıralamaya dayalı.'