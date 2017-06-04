TEOG'da seçici soru yoktu başarı arttı!

Bakanlık, öğrenciler arasında rekabeti önlüyor
Eğitim uzmanları her ders için zorluk, kolaylık, yoruma dayalı, bilgiye dayalı, konular arası ilişkilendirmelere dayalı, kimi seçeneklerin yanıltıcı özellikler içerdiği, soruların bilimsel düşünmeye teşvik ettiği yada yoruma dayalı günlük hayatımızdan örnekler içerdiği gibi çok çeşitli tespit ve değerlendirmeler olduğunu belirtti. İZODER Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Özel ise, öğrencilerin bununla ilgili çok fazla hazırlık yaptıklarını, soruların kolaylık seviyesinden dolayı bunun doğal bir sonuç olduğunu açıkladı. Özel, 'Bazı özel okullar ve kolejler, öğrencileri o kadar sağlam yetiştiriyor ki, bu sınav sonuçlarındaki başarılar başka başarılarının yanında hiç kalır. Soru hazırlarken, bilgiye dayalı soru hazırlarsanız sonuçlar farklı olabilir. Yoruma dayalı sorular hazırladığınızda, sorunun yanıtı içinde. O nedenle ordaki soruların düzeyi cevapları etkiler. Ben bu soruların pek çok öğrencinin cevaplayabileceği seviyede olduğunu düşünüyorum. Bakanlık aynı zamanda illerde başarı sıralamalarını göstermiyor çünkü öğrenciler arasında bir rekabet oluşmasını istemiyor. Ve en önemlisi, öğrencilerin adı kullanılarak, kurumlarda okullar arasında bir rekabet oluşmasının önüne geçmeye çalışıyor. Çünkü okullar bunu ticari kaygıya dönüştürerek, suistimal ediyorlar sıralamaları kullanarak. Bakanlık öğrencilerin sıralamalarını 4 yıl önce bu yüzden yasakladı' dedi.
Özel, 'Bir sınavda öyle sorular hazırlanır ki, birçok öğrencinin yapabileceği tarzdan sorular olur. Bir de seçici sorular konulur ki, az öğrencinin yapabileceği tarzdan olur' diyerek, şöyle devam etti: Bu sınavda seçici soru çok az sorulmuş. Her düzeyde öğrencinin yapabileceği soru çok fazla. Deyim yerindeyse, kazık sorularla eleyici sorulara pek yer verilmemiş. Bir anda bu kadar çabuk düşmesinin sebebinin öğrencilerin artık sınavlardan, sınav maratonlarından sıkıldığıyla, sistemi düzeltmeye dönük olduğunu bağlıyorum. Müfredatı da ortalama öğrencilerin yapabileceği düzeyde tutmaya başladılar denebilir. Bu bir sıralama sınavı. Sonuç ne olursa olsun, öğrenciler arasında sıralama yaparak, tercih edecekleri okullara yerleştirecekler. Soruların kolay olması bütün öğrencilere yönelik, kurumu bağlar. Haricen de bir ihmalkarlık yapıldığını zannetmiyorum. Her ne kader TEOG başarıyı ölçen bir sınav değil deniyorsa da, başarıyı ölçücü ve sıralamaya dayalı.'