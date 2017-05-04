Tepecik'te ebeler, bebeler ve gebeler buluştu

İzmir'deki Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bu sene üçüncüsü düzenlenen 'Ebeler-Bebeler Buluşması' bu yıl gebelerin de katılımıyla coşkuyla kutlandı

Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yönetimi ve Kültürpark Rotary Kulübü'nün destekleriyle gerçekleştirilen '5 Mayıs Dünya Ebeler Günü'nde ebeler ile dünyaya gözlerini açmalarına sebep oldukları bebekleri ve yeni anne adayları bir araya geldi. Bu anlamlı kutlamada bebeklerin doğdukları gün ebeleri tarafından alınan ilk ayak izleri kullanılarak hazırlanan ve güzel bir anı olarak saklayacakları teşekkür belgeleri verildi.



Törende meslek hayatında 25 yılı geride bırakan ebe Aysen Saral ve Nazmiye Erakman çocuk denilecek yaşlarda ve zor şartlarda ailelerinden uzak bu kutsal göreve başladıklarını belirterek, "Bir çocuğun dünyaya gözlerini açmasına ve ailesinin mutluluğuna tanık olmak, her şeyden önemlisi buna vesile olmak çok gurur verici. Acısıyla tatlısıyla ve güzel hatıralarla dolu dolu geçen meslek hayatımızda tüm meslektaşlarımızın Dünya Ebeler Günü kutlu olsun" dedi.



Hastanenin Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Esma Çelik de "Sağlığın temeli, gebelik ve doğumla atılır ve sağlıklı aileler geleceğin anahtarıdır. Tüm dünyada aile sağlığını korumak ve yükseltmek için çalışan ebelik mesleği, yüklendiği bu önemli misyon ile, toplum için vazgeçilmez meslekler arasında yer alır" dedi.



Gebe Okulu Sorumlu Ebesi Mehtap Er ise "2015 Haziran’da açılan gebe okulumuzda 1397, 2016’da 2 bin 96, 2017 yılında ise 842 olmak üzere toplam 4 bin 335 gebeye eğitim verilmiştir. Eğitime katılan anne ve baba adaylarımız artık doğuma daha bilinçli ve korkmadan gitmektedirler. Katılımlarından dolayı tüm anne adaylarımıza teşekkür ediyor, bebeklerini sağlıkla kucaklarına almalarını diliyorum" dedi.



Etkinlikte Rotary Sivil Toplum Kuruluşu 2440. Bölge Gelecek Dönem Guvernörü, Kültürpark Rotary Kulübü Dönem Başkanı Pınar Girginkardeşler, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Dilek Orbatu da konuşmalarında tüm ebelerin Dünya Ebeler Günü’nü kutlayarak bu katılımda emeği geçen herkese teşekkür etti.



Hamilelik sürecinde olup Gebe Okuluna katılan gebelere katılım belgesi ve daha önce Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doğum yapan annelere ve bu doğumu gerçekleştiren ebelere teşekkür belgesi verildikten sonra, Ebeler Haftası Kutlama etkinliği müzik ve kokteyl eşliğinde sona erdi.

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