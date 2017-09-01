Terim'le kavga eden Aydoğdu'nun heykelini diktiler!

Çeşme Alaçatı’da Fatih Terim ve Selahattin Aydoğdu arasında yaşanan olaylar tam gündemden düşmek üzereyken bir anda ortaya çıkan heykel, tartışmalara yeni bir boyut getirdi!

Sosyal paylaşım sitesinde organize olan bir grup fanatik Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel bölümü öğrencisi Selahattin Aydoğdu'nun birebir heykelini yaparak Alaçatı'daki Yüzevler restorana tatilcilerin şaşkın bakışları arasında getirip bıraktılar.





Uluslararası spor sitesi Youwin'in desteğiyle Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerinin yaptığı, üzerindeki madalyada "Türk futbolunun kaderini değiştiren adam Selahattin Aydoğdu, Youwin (Sen Kazandın) " ibareleri yer alan heykel karşısında, Selahattin Aydoğdu şaşkınlığını gizleyemezken “ Böyle bir sürprizi hiç beklemiyordum, çok şaşkınım. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum “ sözleri ile duygularını dile getirdi.





Selahattin Aydoğdu ve heykelinin etrafında toplanan tatilciler ve hayranları Aydoğdu’ya yapılan sürpriz karşısında alkış tuttular. Vatandaşlardan biri “ Ağabey kralsın, efsanesin, hak ediyorsun bunu” diyerek Selahattin Aydoğdu’yu tebrik ederken, fotoğraf çektirmek için sıraya giren topluluk Alaçatı trafiğinde yoğunluğa sebep oldu.