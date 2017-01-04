Terör olayları sonrası kan desteği Ege'den. Ancak stoklar tükeniyor!

Kızılay Ege Bölgesi Müdürü Gökay Gök, vatandaşları kan bağışı yapmaları gerektiği konusunda uyardı. Gök, 'Şu anda iki günlük stoğumuz var. Terör olaylarının yoğun olduğu şu dönemde daha çok kan bağışına ihtiyaç duyuyoruz. Türkiye'de gerçekleşen bütün terör olaylarında, patlamalarda kanları Ege Bölgesi'nden naklettik' dedi

Simge Özden-



Kadınlar kan bağışı konusunda önyargılı



Kızılay Ege Bölgesi Müdürü Gökay Gök kimlerin kan verebileceği konusunda da hatırlatmada bulundu. Gök, '19 yaşından gün almış, 65 yaş arasında, 50 kilonun üzerinde, resimli TC kimliği olan, tok karnına, uykusunu almış kişi Kızılay gezici ekiplerine veya merkezlerine gelip kan verebilir. Özellikle kadınları kan bağışına davet ediyorum. Çünkü toplumda projenin gecikmesinin nedenlerinden biri de kadınların kan bağışı yapmaya önyargılı bakmaları. Avrupa'da kan verenlerin yüzde 40'ı kadın bağışçı iken bizde bu yüzde 13 oranında. Kadınlar 'Biz kansısız' diye düşünüyorlar. Halbuki Avrupa'daki kadınların kan değeri ile bizim ülkemizdeki kadınların kan değerleri birbirine eşit. Bu yüzden özellikle kadınları kan bağışı yapmaya davet ediyoruz. Toplumdaki bu yanlış algının düzeltilmesi lazım' dedi.





Kızılay Ege Bölgesi Müdürü Gökay Gök, 'Soğuk iklim koşullarına bağlı olarak şu anda kan bağışında bir düşüş olduğunu kaydetti. Gök, 'Şu anda Kızılay talepleri karşılıyor ancak stok yapmakta zorlanıyor. Önceden haftada iki gün kan naklederken şimdi her gün hastanelere kan nakletmek zorunda kalıyoruz. Çıktığı gibi hemen hastaneye götürüyoruz. Halbuki hemen stok oluşturuyorduk. Yarın bu bağışlar daha da düşerse, bütün stok biterse o zaman ne yapacağız? Önemli olan o. Azalmanın yüzde 50'ye yakın olduğunu söyleyebilirim. Genelde aralık, ocak aylarında bağış düşüyor ancak talep düşmüyor. Dolayısıyla stoğu yönetmekte zorlanıyoruz' dedi. Ülkenin zor günlerden geçtiğini belirten Gök sözlerine şöyle devam etti: Terör olaylarına bağlı olarak pek çok üzücü olay yaşıyoruz. Hepimizin başına gelebilir. Bu durumlara yönelik stoğumuzun hazırlıklı olması lazım. Türkiye'de gerçekleşen bütün terör olaylarında, patlamalarda kanları Ege Bölgesi'nden naklettik. En son yılbaşında Reina'da meydana gelen olayda da kan desteği verdik. Türkiye'de toplanan 6 kandan biri Ege Bölgesi'nden toplanıyor ve stoğun 5'te 1'i de Ege Bölgesi'nde. Ben kendi bölgem için konuşursam, şu anda 3 bin - 2 bin 500 civarında kan var. Bu da iki günlük stok anlamına gelir. Şu anda 2 günlük stokla döndürüyoruz ama depomuz ne kadar güçlü olursa hem tüm taleplere yetişmiş oluruz, hem de olağanüstü olaylarda buradan tüm Türkiye'ye destek verebiliriz. Özellikle ocak, şubat ayındaki kan bağışı diğer zamanlarda yapılan kan bağışlarından daha önemli. Vatandaşlarımızın esas bu dönemde destek vermelerini rica ediyorum' dedi.Kızılay Ege Bölgesi Müdürü Gökay Gök kimlerin kan verebileceği konusunda da hatırlatmada bulundu. Gök, '19 yaşından gün almış, 65 yaş arasında, 50 kilonun üzerinde, resimli TC kimliği olan, tok karnına, uykusunu almış kişi Kızılay gezici ekiplerine veya merkezlerine gelip kan verebilir. Özellikle kadınları kan bağışına davet ediyorum. Çünkü toplumda projenin gecikmesinin nedenlerinden biri de kadınların kan bağışı yapmaya önyargılı bakmaları. Avrupa'da kan verenlerin yüzde 40'ı kadın bağışçı iken bizde bu yüzde 13 oranında. Kadınlar 'Biz kansısız' diye düşünüyorlar. Halbuki Avrupa'daki kadınların kan değeri ile bizim ülkemizdeki kadınların kan değerleri birbirine eşit. Bu yüzden özellikle kadınları kan bağışı yapmaya davet ediyoruz. Toplumdaki bu yanlış algının düzeltilmesi lazım' dedi.