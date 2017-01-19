Terörden korunmanın bir yolu güvenli kentler stratejisi

Aykut Polatlı-Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Savaş Zafer Şahin, kentlerin daha güvenli hale gelmesi için dünyanın çeşitli uygulamalar yapıldığını Londra ve İspanya'nın turistik kentlerinde bunu büyük bir başarı ile uyguladıklarını belirtti. İzmir Mimarlar Odası Şube Başkanı Halil İbrahim Alpaslan da güvenlik endişesi ile şehirlerin değiştirilmesi ve hayatın buna göre dizayn edilmesine karşı çıkarak, bunun her terör olayı sonrası önlemlerin arttırılması sonucunu doğuracağını ve de bunun bir kısır döngüye dönüşebileceği uyarısında bulundu.
Türkiye'de yaşanan terör olayları kentlerin bir terör olayına karşı ne kadar dayanıklı ve güvenli olduğu soruların akla getirdi. Bu konuda üretilen teorilerden biri de 'Dayanıklı Kentler' kavramı. Bu yönde çalışmalar yapan Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Savaş Zafer Şahin, 'Gelinen son aşamada kentler düşük yoğunluklu bir savaşın ve terörist olayların merkezi haline geldiler. Kentlerde yeteri kadar önlem alınamıyor' dedi.
Kent güvenliklerinin yeterli düzeyde alınamadığını dile getiren Şahin, 'Dayanıklı Kentler' kavramının Avrupa'nın birçok kentinde başarı ile uygulandığını ve bu kavramın Türkiye'de henüz gerçekleştirilemediğini söyledi. Şahin, 'Türkiye'de en acımasız ve ciddi yönüyle terör olaylarını yaşamak zorunda kalıyoruz. Bu yeni süreçte kentlerin kendilerini nasıl koruyacakları toplumsal yaşamın nasıl sürdürülebileceği tartışmaları yapılıyor. Özellikle Londra, Porto'da bu güvenli kentler uygulamasının başarılı olduğunu görmekteyiz' dedi.
Avrupa'da birçok kentte uygulanan güvenli kent projesinin en iyi örneğinin Londra 'Çelik Kuşak' uygulaması olduğunu dile getiren Şahin şöyle konuştu: 'Özellikle Londra da uygulanan 'Çelik Kuşak' uygulaması Londra'nın merkezinde 'Çelik Kuşak' denilen bir strateji uygulandı buna göre kentin merkezi büyük oranda yayalaştırıldı doğrudan taşıt trafiği engellendi. Tüm banklar ve sokak lambaları yeniden tasarlandı. Sonuçta bombalı saldırılara karşı insanları korumak için bombaların etkilerinden korunmak için ciddi önlemler alındı. İnsanların yoğun kullanımlarını seyreltmek, taşıt trafiğini kent merkezinden uzaklaştırmak, toplu taşıma istasyonlarının tek bir noktadan birkaç istasyona dönüştürmek, bank ve diğer sokak için yapılan peyzaj ve ağaç dikimini patlamanın basınç ve şarapnel parçalarını azaltmak üzerine yeniden düzenlemek bu önleyici kent yaklaşımları arasında yer alabilir.'
Teröre destek verip teröre karşı çöp kutusu tasarlamak yeterli olmaz
Mimarlar Odası İzmir Şube Başkanı Halil İbrahim Alpaslan ise böyle bir uygulamaya gidilmesinin şehir yaşamını olumsuz yönde etkileyeceği söyledi. Konunun üzerinde uzman yorumlarının önemli olduğunu ama özgürlüklerin bu yaklaşımdan nasıl etkileneceğini de sormak gerektiğini belirten Alpaslan, önemli olan terör olaylarının gerçekleşmesine aracı olan desteklerin ortadan kalrırılması gerektiğini ifade ederek 'Şüphesiz konunun uzmanlarının yorumları değerli ancak bir şeyi gözden kaçırmamak lazım. Siz teröre yardımcı olacak iç ve dış politika yürütürseniz, gerek iktidar gerek muhalefet partilerinizin terör örgütleri ile ilişkileri muğlaksa, nereye, kime gittiği belli olmayan silah tırları yollarınızdaysa ve hatta bunları sizin gönderdiğiniz şüphesi varsa, oturma banklarını, çöp kutularını tasarlayarak terörden kurtulmaya çalışmanız pek yeterli olmaz' ifadelerini kullandı.
Şehirleri teröre karşı düzenlemek kısır döngüye dönebilir
Kentlerin alınacak önlemler neticesinde yaşanmaz hale gelebileceği uyarısında da bulunana Başkan Alpaslan, 'Konunun bir diğer yönü de aşırı güvenlikçi politikaların kentleri yaşanmaz hale getirmesi riski. Biz kentlerimizi teröre göre tasarlayamayız. Biz çağdaş insan gereksinimlerine göre tasarlarız. Şüphesiz bu yukarıda belirttiğiniz önlemlerin alınmaması gerektiği anlamına gelmez ancak burada tehlikeli olan terörü kabullenip, kanıksayıp günlük hayatı ona göre düzenlemektir ki bu da aslında terörü arttırır diye tahmin ediyorum' dedi.
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