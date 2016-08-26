TERZİLİK YAPMAYA BAŞLADI





ÖZEL HASTANE SAHİP ÇIKTI



SURİYE BAŞBAKANI'NI AMELİYAT ETMİŞ

Haber Kaynağı: DHA

Halep Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden 2006 yılında mezun olan Zaher Battah, Albassel Heart Enstitüsü'nde kalp ve damar cerrahisinde uzmanlık eğitimi aldı. Bu eğitimi sırasında doktor olarak görev de yapan Battah, 2011 yılında makine mühendisliği öğrencisi Diana Battah (21) ile dünya evine girdi. İç savaşın başlamasına rağmen ülkesini terk etmeyip eğitimini tamamlayan Dr. Battah, kalp ve damar cerrahı olarak yaşamını Şam'da sürdürmeye devam etti. Bu sırada 'Enver' adını verdikleri bebekleri dünyaya gelen Battah çiftinin mutluluğu kısa sürdü. Çocuğuna otizm teşhisi konan Dr. Battah büyük üzüntü yaşadı. Ülkesindeki iç savaşta ailesinden birçok kişiyi ve arkadaşlarını kaybeden Dr. Battah, Türkiye'deki yakınlarının yanına gelmeye karar verdi. Eşi ve oğlunu da yanına alıp yasal yollardan önce Lübnan'a giden Dr. Battah, daha sonra İzmir'deki akrabalarının yanına geldi.Türkiye'de oğlunun tedavi masraflarını karşılayıp ailesinin geçimini sağlamak için çeşitli sağlık kuruluşlarına başvuran Dr. Battah, bir türlü olumlu yanıt alamadı. Kadifekale Semti'nde bir ev kiralayan Dr. Battah, daha sonra bir terzi atölyesinde 800 TL maaşla 'makineci' olarak çalışmaya başladı. Ülkesindeyken aylık kazancının 5 bin dolar olduğunu dile getiren Dr. Battah, oğlunun tedavisi için her şeye katlanabileceğini belirtti.Dr. Battah'ın durumundan haberdar olan İzmir'deki Özel Gazi Hastanesi Genel Müdürü Op. Dr. Selim Amato, kendisini hastaneye davet etti. Bir süre Suriyeli doktorla görüşen Op. Dr. Amato, "Terzilik yaptığını öğrendiğimiz Suriyeli doktor arkadaşımıza ulaştık. Vatanını terk etmek zorunda kalan arkadaşımız, 3 milyona yakın Suriyeli gibi misafirimizdir. Türkiye büyük bir ülkedir. Dünyanın hiçbir ülkesi bu kadar çok mülteciyi ülkesinde barındırmıyor. Bu büyük devlet olmanın gereğidir. Ancak bu yükü bir tek devlete bırakmamalıyız, bütün kurumların bu insanlara sahip çıkmaları gerekiyor. Biz de bu anlamda arkadaşımızı davet ettik. Diplomasını bize verdi. Sağlık Bakanlığı ile görüşeceğiz, eğer denklik varsa arkadaşımızı bağrımıza basacağız. Memnuniyetle hastanemizde çalıştıracağız, dil sorunu var onu bir dil kursuna göndereceğiz. Dil olmadan doktorluk da olmaz. Hastalarla temas esastır. Sağlık Bakanlığı'nın kabul etmesi durumunda bünyemize katmayı düşünüyoruz. Suriye'de 5 bin dolar maaş alırken burada 800 liraya elbise dikmek zorunda kalıyor ve bir de otistik çocuğu var. Böyle değerli ve yetişmiş elemanları değerlendirmeliyiz. Çocuklarını okutmadan, kendilerine iş vermeden Suriyelilere sahip çıkmamız imkansız. Biz de kurum olarak yapabileceğimiz ne varsa yapmaya çalışacağız" dedi.Ülkesinde birçok başarılı operasyona katıldığını söyleyen Dr. Battah, Suriye'de dönemin Başbakanı Vail Nadir el Halki'nin de ameliyatında görev yaptığını, kendisiyle fotoğrafının bulunduğunu belirtti. 8 aydır Türkiye'de olduğunu anlatan Dr. Battah, "2006 yılında diplomamı aldım. 2007 yılında görev yapmaya başladım. Daha sonra uzmanlığımı aldım. Suriye'de çok önemli ameliyatlara girdim. Hatta zor ameliyatlarda beni çağırıyorlardı. Suriye'de çok yüksek düzeydeki insanlarla görüşüyordum. Başarılı bir doktordum ve iyi gelirimiz vardı. Geçimimizi rahat sağlıyorduk, ancak savaş çıkınca her şey değişti. Mecburen oradan kaçmak zorunda kaldık. Türkiye'ye geldiğimde birçok yere başvurdum, ancak iş bulamadım. Çocuğum otizm hastası olduğu için çalışmam gerekiyor. Gelirim olmadığı için terzilik yapıyorum ve ailemin geçimini sağlamaya çalışıyorum. Bana Türkiye'de güzel bir görev verirlerse çalışırım ve kendimi gösterebilirim. Yeter ki iş imkanı versinler. Avrupa'ya gitmek istemiyorum. Benim için en önemli şey çocuğum. Burada tedavi edilmesini istiyorum. Suriyelilere sahip çıkan Türkiye Cumhuriyeti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.