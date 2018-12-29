TEV: 2018'de amacımıza ulaştık

Türk Eğitim Vakfı (TEV) İzmir Şubesi bursiyerleri ile yemekte buluştu.

Anemon Otel’de gerçekleştirilen yemekte 2018 yılına dair değerlendirme yapılırken, bağışçılara sertifikaları ve rozetleri takdim edildi.

Başarılı bir yıl geçirdik

Türk Eğitim Vakfı’nın 2018 yılsonu değerlendirmesini yapan TEV İzmir Şube Başkanı Gülnur Soybayraktar, “2018 yılı Türk Eğitim Vakfı olarak amaçlarımıza ulaştığımız ve başarılı olduğumuz bir yıldır. O yüzden ben vakfım adına çok mutluyum. Bağışlarımızın, çalışanlarımızın ve bursiyerlerimizin gücünü hissetmek çok güzel bir duygu” diye konuştum.

Bağışlar gençlerin hayatını değiştiriyor

Türk Eğitim Vakfı’na yapılan yardımların daha geniş kitlelere ulaşmasının önemine değinen Soybayraktar, “2018 yılında TEV olarak bağış rekoru kırdık ve 17 gayrimenkul bağışı aldık. Bağışçılarımızın sayesinde Vakıf olarak gençlerimizin hayatlarına dokunuyoruz ve onlara ışık oluyoruz. Bu değişimi yaşamak gerçekten güzel bir duygu. Bursiyerlerimizin ülkemizi aydınlık geleceğe taşıyacağını biliyor ve daha geniş kitlelere ulaşmak için çabalıyoruz” dedi.