TEV İzmir'de bursiyerler tanıştı

Türk Eğitim Vakfı İzmir Şubesi, “Bursiyer Tanışma Toplantısı 2019” etkinliğini Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi’nde gerçekleştirdi. Tanışma toplantısına mezun ve yeni dönemden yaklaşık 300 bursiyer katıldı.

TEV İzmir'de bursiyerler tanıştı
23 Şubat 2019 Cumartesi 10:24

1967 yılından bu yana başarılı ve maddi imkânı kısıtlı gençlere eğitim desteği veren Türk Eğitim Vakfı (TEV) Türkiye’deki ilk temsilciliği olan İzmir’de “Bursiyer Tanışma Toplantısını” gerçekleştirdi. Tanışma toplantısına İzmirli bursiyelerin yanı sıra TEV yürütme kurulu üyeleri, sosyal komite üyeleri, gönüllüler ve bağışçılar katıldı.

Açılış konuşmasını TEV Yürütme Kurulu Üyesi Alparslan Mater yaptı ve ardından sözü mezun bursiyer Refet Polat’a bıraktı. Yaşar Üniversitesi Öğr.Üyesi olan  Refet Polat duygu yüklü bir konuşma yaptı. TEV’in zor günlerinde okuması için kendisine destek olduğunu söyleyen Polat, “TEV olmasaydı bugün buralara gelemezdim. TEV benim ihtiyaç duyduğum her an yanımdaydı. Bu nedenle ben de her zaman TEV’in yanında olacağım” dedi.

Konuşmaların ardından TEV Sosyal Komite üyesi Sezin Sivri küçük oyunlar yaparak bursiyerlerin kaynaşmasını ve birbirlerini tanımalarını sağladı. 

Renkli görüntülere sahne olan tanışma toplantısında bursiyerler DJ eşliğinde eğlenip geceyi noktaladılar.

Tepekule Kongre Merkezi, Kaya Prestige Otel Çankaya, Bortar Group, Ontur Otel bu anlamlı etkinliğe destek vererek katkıda bulundu.

Etiketler; #Türk Eğitim Vakfı #İzmir Şubesi #Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi #bursiyer
Önceki Haber
Abdül Batur'dan günde en az 10 bin adım
Sonraki Haber
Ufuk Sesli: Amaç mutlu bir Bayındır
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.