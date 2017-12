Teyze ve yeğeninin ölümüne neden olmuştu, cezası belli oldu!

İzmir'de, düğününe 10 gün kalan Ecem Haliloğlu ile teyzesi Lütfiye Yurdaer'in hayatını kaybettiği trafik kazasına ilişkin yargılanan sanığa 45 bin 500 lira adli para cezası verildi

İzmir 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık N.D. ve avukatı katıldı.



Duruşma savcısı, sanığın "Bilinçli taksirle adam öldürmek" suçundan cezalandırılması yönünde mütalaasını tekrarladığını açıkladı.



Olaya ilişkin ayrıntılarını anlattığı önceki beyanlarını tekrar ettiğini dile getiren sanık N.D. beraatini istedi.



Mahkeme heyeti, 3 yıl hapis cezasına çarptığı sanığın, olayı "Bilinçli taksir ve olası kast"tan işlemediğini gerekçe göstererek, cezasını 2 yıl 6 aya düşürdü. Heyet, daha sonra bu cezayı Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) ilgili maddesi gereğince günlüğü 50 liradan 45 bin 500 lira adli para cezasına çevirdi.





Olay



İzmir'in Konak ilçesi Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nda geçen yıl 10 Ağustos'ta, yolun karşısına geçmeye çalışan Lütfiye Yurdaer (60) ve düğününe 10 gün kalan yeğeni Ecem Haliloğlu (26), 06 DM 4333 plakalı otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetmişti.



Müteahhitlik yaptığı öğrenilen sürücü N.D, olaydan 3 ay 3 gün sonra Ankara'da teslim olmuş, çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.



Kazada yaşamını yitiren Haliloğlu ile Yurdaer'in ailelerinin, olaydan doğan maddi ve manevi tazminatın karşılanması konusunda sanıkla uzlaştığı belirtilmişti.