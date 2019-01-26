Tıp ve sinema aynı derste

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri, seçmeli ders kapsamında seçtikleri “Sinema ve Tıp” ile eğitimlerine farklı bir boyut ekledi.

Tıp ve sinema aynı derste
26 Ocak 2019 Cumartesi 11:40

Ders ile tıp öğrencileri eğlenerek ve farklı bakış açılarından tartışma yürüterek hasta-hekim iletişimini sanatsal boyutta tartışma imkanı buldu.

İzleyerek öğrendiler…

Tıp ve sağlık konularında seçilmiş sinema filmlerini ödev olarak izleyen hekim adayları,  filme konu olan hastalık, iletişim becerileri, hasta-hekim ilişkisi, hekimlik mesleği ve etiği özelinde tartıştılar. Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Selen Bahçeci ve Dr. Öğr. Üyesi Funda Tengiz’in yürütücülüğünde, ekip çalışmasıyla ilerleyen ders, öğrencilerin seçtikleri sinema filmlerini sunmaları ile tamamlandı. 

Eğitime yedinci sanat katkısı

Zorlu tıp eğitimine, sinema perspektifiyle farklı bir boyutta bakan İKÇÜ’lü hekim adayları, “Neden bu filmi izlemeliyim? Hekimlik ile ilgili bana ne kazandırır?” sorularıyla fikir alışverişinde bulundu.

Çalışmaları değerlendiren İKÇÜ Tıp Fakültesi Öğretim Üyeleri Doç.Dr. Bahçeci ve Dr.Öğr.Üyesi Tengiz öğrencilerin, hekimlik mesleği, hastalıklar ve hasta-hekim iletişimi açısından değerli kazanımlar elde ettiklerini ifade ettiler. 

Hekim ve hastalık profilleri irdelendi…

Öğrencilerin hekimlik mesleğini ve hastalıkları, sanat ve sinema özelinde; sosyal, kültürel ve bilimsel boyutlarda ele aldıklarını vurgulayan Doç.Dr.Bahçeci ve Dr.Öğr.Üyesi Tengiz,  “Bu ders ile sinema filmlerindeki hekim ve hastalık profilleri aracı olarak kullanılarak öğrencilerin etkin dinleme, sözsüz iletişim, sözlü iletişim, açık iletişim, empati gibi temel iletişim becerilerini geliştirmeleri amaçlanmıştır. Öğrenciler hasta perspektifi, çocukla iletişim, ergenle iletişim, yaşlı hastayla iletişim, hasta yakınları ile iletişim, meslektaşlarla iletişim, hekim olan hasta ile iletişim, şiddet ve iletişim, engelli hasta ile iletişim, cinsel öykü alma, kötü haber verme konularında farkındalıklarının arttığını belirtmişlerdir.” dedi.

Etiketler; #İzmir Katip Çelebi Üniversitesi #tıp fakültesi #Sinema ve Tıp
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