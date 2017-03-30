TIR'da İtalya'ya gitmek isteyen 78 kaçak yakalandı

İZMİR'in Çeşme İlçesi'nde, yasa dışı yollarla TIR dorsesinde İtalya'ya gitmeye çalışan 78 kaçak polis ekiplerince yakalandı

TIR'da İtalya'ya gitmek isteyen 78 kaçak yakalandı
Çeşme Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, İstanbul'dan kente gelen bir TIR'ı, dün saat 18.00'de, Çeşme Gümrük Müdürlüğü önünde durdurdu. Aracın dorsesini kontrol eden ekipler, Suriye ve Irak uyruklu 78 kaçağı yakaladı. Organizatör oldukları belirtilen Y.E. ve E.T. de gözaltına alındı. Kaçakların, araç ve konteyner taşımacılığında kullanılan 'Ro-Ro' gemisiyle İtalya'nın Trieste Limanı'na gitmeyi amaçladıkları ortaya çıktı. Yakalananlar, emniyete götürüldü. İki organizatörün adliyeye sevk edileceği, kaçakların ise İzmir İl Göç İdaresi'ne gönderileceği belirtildi.

Kaynak: DHA
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