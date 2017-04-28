TIR'dan 120 kilo esrar çıktı

İzmir'in Menemen İlçesi'nde yapılan operasyonda, bir TIR'da gizlenmiş 120 kilo 700 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.



İzmir İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda esrar getirileceği ihbarını aldı. Hazırlıklarını tamamlayan ekipler, dün akşam harekete geçti. Menemen'in Yahşelli Mevkisi'nde önlem alan ekipler, esrarın taşındığı belirlenen bir TIR'ı durdurdu. Araçta yapılan aramada 120 kilo 700 gram esrar ele geçirildi. Esrara el konulurken, TIR şoförü M.V.K. ve yanındaki Ö.Ç. (27) gözaltına alındı.



Şüphelilerin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.



