Tire arıtması Eylül'de açılıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, yeni yasayla sınırlarına dahil olan Tire'ye Avrupa Birliği standartlarında arıtma tesisi kazandırıyor. 9,1 milyon liraya mal olacak tesis Eylül ayında hizmete girecek

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Küçük Menderes Havzası'nı kirlilikten kurtarmak için başlattığı arıtma seferberliği sürüyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun 'Küçük Menderes Nehri pırıl pırıl akmadan huzur bulamayacağım' dediği Küçük Menderes Havzası'na Avrupa standartlarında 11 arıtma tesisi kazandıran Büyükşehir, 12. arıtmayı da Bütünşehir Yasası ile sınırlarına dahil olan Tire'de kuruyor. 2016 Eylül ayı sonunda tesisin temelini atan İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, Tire bölgesinin evsel atıklarını arıtacak 66 bin kişi kapasiteli ileri biyolojik arıtma tesisini bu yılın Eylül ayında hizmete alacak. Tesis, günde 11 bin 733 metreküp atık su arıtacak ve 9,1 milyon liraya mal olacak.





