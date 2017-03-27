Tire'de çiftçilerin malzemelerini çalan 4 kişi tutuklandı

İzmir'in Tire İlçesi'nde, hayvan hırsızlığı da olmak üzere çiftçilere ait çeşitli üretim malzemelerini çaldıkları belirlenen 4 kişi, jandarma tarafından yakalanıp gözaltına alındı. 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı

Tire'nin Karateke Mahallesi'nden 19 Mart'ta, 2 kuzu ve 1 buzağı hırsızlığı gerçekleşti. Kurşak Mahallesi'nde ise kullanılmayan bir çiftlikten süt sağım makinesi, yemlikler, tamir takımı, elektrikli testere ve televizyon; Yeniçiftlik Mahallesi'nden 4 küçükbaş hayvan çalındı. Hırsızlıklar üzerine çalışma başlatan jandarma, denetim noktası oluşturdu. Şüpheli araçları kontrol etmeye başladı. Kontrol noktasında uyarıya rağmen durmayıp kaçak bir araç, peşine düşen jandarma ekiplerince yakalandı. Durdurulan araçta yakalanan A.K., İ.A., S.A. ve İ.Y.'nin hayvan hırsızlığından sabıkalarının bulunduğu, bagajda ise hayvan pisliğine rastlanılması üzerine şüpheliler gözaltına alındı. Yapılan araştırma sonrası jandarma, geçen cuma günü şüphelilerle bağlantılı olduğu belirlenen İbnimelek ve Ayaklıkırı mahallelerinde tespit edilen 2 ayrı adrese operasyon yaptı. Operasyonda, Kurşak Mahallesi'nden çalınan malzemelerle; Yeniçiftlik Mahallesi'nden çalınan 4 küçükbaş bulundu. Çalıntı hayvan ve malzemeler bahiplerine teslim edildi. Şüphelilerin Karateke Mahallesi'nden gerçekleşen 2 kuzu ve 1 buzağı hırsızlığını da gerçekleştirdiği ancak haycvanlara ulaşılamadığı belirtildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin tamamı, sevk edildiği adliyede tutuklandı.