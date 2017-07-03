Tire'de erkek cesedi bulundu

İzmir'in Tire İlçesi'nde, yol kenarındaki zeytinlikte 20-25 yaşlarında bir erkeğe ait ceset bulundu. Polis, cesedin kime ait olduğunun tespiti için çalışma başlattı

Tire'de erkek cesedi bulundu

Bugün saat 09.30 sıralarında, Tire'nin Karacaali Mahallesi'ndeki yol kenarındaki bir zeytinlik alanda erkek cesedi bulunan vatandaşlar, durum polise bildirdi. Olay yerine giden polis ekipleri, yaklaşık 10 günlük olduğu tahmin edilen kokmuş erkek cesedinin üzerinde yaptıkları incelemede üzerinde kimliğini belirtir bir belgeye rastlamadı. 20- 25 yaşlarında olduğu tahmin edilen kişinin cesedi üzerinde herhangi bir yara izine rastlanmadı. Yabancı uyruklu bir kişiye ait olabileceği üzerinde durulan ceset, savcı ve polisin olay yerindeki incelemelerinin ardından  kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Soruşturma başlatan polis, cesedin kime ait olduğunun tespiti için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

 


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #tire
Önceki Haber
30 metreden atlayan kızı yakaladı ama...
Sonraki Haber
Göztepe, Cissokho ile anlaştı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.