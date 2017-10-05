Tire'de feci kaza: 1 ölü, 3'ü ağır 4 yaralı

İzmir'in Tire İlçesi'nde, iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3'ü ağır, 4 kişi yaralandı

Kaza, bugün saat 10.30 sıralarında, Tire-Belevi Karayolu'nda meydana geldi. Tire Devlet Hastanesi'nde tedavi gören bir yakınlarını görmek üzere Selçuk'ten yola çıkan Ertan İnceman yönetimindeki 09 BS 742 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Melike Kabay yönetimindeki 35 YIN 83 plakalı otomobil Tire'nin kırsal Mehmetler Mahallesi yakınlarında çarpıştı. Ertan İnceman'ın aracında bulunan Kadriye İnceman, kaza yerinde öldü. Sürücü Ertan İnceman ile aynı araçtaki Cennet Özler ve Fadime Özler de ağır yaralandı. Diğer araç sürücüsü Melike Kabay ise kazayı hafif yaralı atlattı. Yaralılar kaza yerine gelen ambulanslarla Tire ve Selçuk'taki hastanelere kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.