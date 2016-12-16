Tire'de kamyonun çarptığı şahıs, hayatını kaybetti

İzmir'in Tire ilçesinde, yol kenarında minibüs beklerken kamyonun çarptığı 27 yaşındaki Ömer Bektaş, yaşamını yitirdi

Kaza, Tire-İzmir Karayolu'nun kırsal Yeniçiftlik mahallesi yakınlarında, dün saat 20.30 sıralarında meydana geldi. İzmir'den Tire yönüne giden 35 GB 8159 plakalı kamyonun sürücüsü 45 yaşındaki Latif Alyüz, önündeki bir aracı sollamak isterken iddiaya göre aşırı hız nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Şeridin dışına çıkan kamyon, Torbalı'ya gitmek için yolun kenarında minibüs bekleyen Ömer Bektaş'a çarpıp altına aldı. Kamyonun yaklaşık 30 metre sürüklediği Bektaş, olay yerinde yaşamını yitirdi. Kamyon ise yol kenarındaki tarlaya uçtu.



Yeniçiftlik mahallesindeki bir akaryakıt istasyonundaki müzikholde garson olarak çalıştığı ve işyerinin o gün kapalı olması nedeniyle Torbalı'ya gezmeye gitmek için minibüs beklediği belirtilen Ömer Bektaş'ın cesedi, jandarma ve savcının incelemelerini ardından Tire Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Kamyon şoförü Alyüz'ü gözaltına alan jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.



