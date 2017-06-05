Tire'de tarıma dolu darbesi

İzmir'in Tire ilçesinde dün öğleden sonra başlayan sağanak yağmur ve dolu, hayatı olumsuz etkiledi. Dolu ve sel suları nedeniyle ekili araziler ve fidanlıklar zarar görürken, çok sayıda evi su bastı

Tire'de dün saat 16.00 sıralarında dolu yağışı başladı. 10 dakika süren dolu yağışı, yerini sağanak yağmura bıraktı. Aralıksız yarım saat yağan yağmur, nedeniyle yüksek kesimlerden inen yağmur suları kırsal Derebaşı Mahallesi'nden geçen Derebaşı Deresi'nde taşkına neden oldu. Taşan deredeki sel sular kot farkı nedeniyle aşağıda kalan meyve bahçeleri ve ekili tarlalar ile fidanlıklıkları göle çevirdi. Sokaklar dereye dönerken çok sayıda evi de su bastı.





Derebaşı Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Kurucusu ve Eski Başkanı Mehmet Çakırer, aniden bastıran dolu ve sağanak yağmurun kooperatif üyelerinin ürünlerine ve kendisine ait fidanlıklara büyük zarar verdiğini söyledi. Çakırer, "Dolu taneleri ceviz büyüklüğündeydi. Ardından rüzgarla birlikte sağanak başladı ve 30 dakika sürdü. Köyümüzdeki dere taştı. Kooperatifimizin 20 üyesinin meyve fidanları heba oldu. Sel suları saksıları devirip, önüne katıp, sürükledi. Zararımız ilk belirlemelere göre en az 2 milyon lira" diye konuştu.