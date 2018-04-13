Tire Stadı için geri sayım başladı

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin maliyetinin yüzde 75'ini karşılayarak kente kazandırdığı Tire Stadı'nda açılış için geri sayım başladı. UEFA standartlarında inşa edilen 15 bin kişilik stat, 15 Nisan Pazar günü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katılacağı törenle hizmete girecek. Aynı gün Büyükşehir Belediyesi'nin Küçük Menderes'te kurduğu Avrupa standartlarındaki 12. arıtma tesisinin de açılışı yapılacak

Süper Lig maçları ve uluslararası karşılaşmalara ev sahipliği yapabilecek UEFA standartlarında inşa edilen 15 bin kişilik Tire Stadı'nda artık tüm hazırlıklar tamamlandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Tire Belediyesi'nin işbirliğiyle kente kazandırılan yeni stat 15 Nisan Pazar günü törenle açılacak. Yaklaşık 60 milyon TL'yi bulan maliyetinin % 75'i Büyükşehir, % 25'i Tire Belediyesi tarafından karşılanan yeni Tire Stadı'nın açılışını Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yapacak.





Ses, ışık ve görüntüde son teknoloji



4 Eylül 2015'te temeli atılan Tire Stadı'nın 60 milyon lirayı bulan yapım maliyetinin 46 milyon liralık kısmını İzmir Büyükşehir Belediyesi karşıladı. Bornova Doğanlar Stadı'nın ardından Büyükşehir Belediyesi'nin kente kazandırdığı ikinci stat olma özelliği taşıyan yeni Tire Stadı'nın çimlendirme çalışması 1.2 milyon TL'ye mal oldu. 4x6 m. boyutlarındaki iki skorboardun yanı sıra ses ve ışık sistemleriyle Tire Stadı, Türkiye'nin en modern spor tesislerinden oldu.



İzmir Büyükşehir Belediyesi, stadın yapımına verdiği katkıların yanı sıra bağlantı yolları ve otopark imalatlarının da gerçekleştirdi. Stadın yanındaki 29 bin metrekarelik yeşil alana ise antrenman sahası ve koşu parkurları yapılacak. Stat içinde sosyal tesisler ve misafir takımlar için konaklama tesisi de bulunacak. Yeni Tire Stadı, estetik görünümü kadar mükemmel akustiği ile de ev sahibi takımlar için önemli bir avantaj yaratacak.





Küçük Menderes'in 12. arıtması da açılacak



CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun İzmir programı kapsamında, Büyükşehir Belediyesi’nin Küçük Menderes Havzası’nı kirlilikten kurtarmak için başlattığı arıtma seferberliğinin son halkası olan Tire İleri Biyolojik Arıtma Tesisi'nin de resmi açılışı yapılacak. 2016 yılı Eylül ayı sonunda tesisin temelini atan İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, Tire bölgesinin evsel atıklarını arıtacak 66 bin kişi kapasiteli ileri biyolojik arıtma tesisini 10.9 milyon liraya mal etti. Tesis, günde 11 bin 731 metreküp atık su arıtıyor.



İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Küçük Menderes havzasında kurduğu arıtma tesisi sayısı, Tire İleri Biyolojik Arıtma Tesisi ile birlikte 12’ye çıktı.