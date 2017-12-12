Tireli süt üreticisi, Büyükşehir sayesinde krizden etkilenmedi

Türkiye’deki yem fiyatları son 3 yılda yüzde 57, süt fiyatları ise sadece yüzde 13 arttı. Bu durum sektörde büyük sıkıntı yaratırken, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin desteklediği süt üreticileri, krize inat dimdik ayakta kaldı. Süt fiyatları ülkenin pek çok bölgesinde 1 liraya kadar düşmesine rağmen, Büyükşehir ile alım sözleşmesi imzalayan Tire Süt Kooperatifi, K.Menderes'teki ortaklarına sütün litresi için 1.40 TL ödüyor

Yerelde kalkınma hedefiyle Türkiye'ye örnek uygulamaları hayata geçirip alımlarını kooperatif kanalı ile yapan Büyükşehir Belediyesi, üreticilerin yüzünü güldürmeye devam ediyor. Sütte arz fazlası nedeniyle yaşanan kriz, ülke genelinde üreticileri zora sokarken, yıllardır İzmir Büyükşehir Belediyesi ile işbirliği yapan Tireli süt üreticileri ise bu süreci sıkıntısız aşmayı başardı. 2018 yılı içerisinde ilk 20 proje içerisinde en yüksek bütçelerden birini Süt Kuzusu Projesi’ne ayıran Büyükşehir Belediyesi'nin, 42 milyon 225 bin liralık alımla her sene olduğu gibi yine üreticilere can suyu olacağı bildirildi.





Krize rağmen ayakta kaldılar

Süt üreticilerine 209 milyonluk destek

Üretim de arttı, gelir de..

Büyükşehir'den üreticiye

Türkiye’de son üç yılda yeme yapılan zam oranı yüzde 57 iken, süt fiyatları sadece yüzde 13 arttı ve bu durum da süt üreticilerinin sıkıntılı bir durumdan geçmelerine sebep oldu. Ülke genelinde süt üretiminin talepten daha fazla artması ve arz fazlası oluşmasına nedeniyle, son dönemde birçok bölgede üreticiler sütünü pazarlayamaz duruma düştü. Kooperatif kanalıyla süt alımları sayesinde ise İzmir’de Küçük Menderes Havzası, bu durumdan en az etkilenen bölge oldu. Örgütlenmenin olmadığı bölgelerde sütün alım fiyatı 1 liraya kadar düşerken, Tire’de çiğ süte litre başına 1.30 - 1.40 lira arasında ödeme yapılıyor. İzmir’de Tire Süt Kooperatifi’nin 2 bini aşkın ortağı, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle sağlanan güçlü örgütlenme modeli ve oluşturulan marka değeri sayesinde, krize rağmen güçlü bir şekilde ayakta kalıyor.İzmir Büyükşehir Belediyesi, "Okul Sütü" projesi olarak başlayan ve 2012 Eylül ayından itibaren "Süt Kuzusu" projesi olarak devam eden alımlar kapsamında, 2006 yılından bu yana Tire Süt Kooperatifi aracılığıyla süt üreticilerine 209 milyon liralık destek sağladı. 2009 – 2017 yılları arasında sadece Tire Süt Kooperatifi ile yapılan sözleşmelerin bedeli 195 milyonu aştı.İzmir Büyükşehir Belediyesi, Okul Sütü projesi ile 2006–2012 yılları arasında, 250 okuldaki 220 bin çocuğa düzenli olarak süt dağıttı. Bu projenin daha sonra Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanması üzerine İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu kez çalışmalarını 1-5 yaş grubu çocuklar için “Süt Kuzusu” adı altında sürdürmeye başladı. 2012’den bu yana yürütülen bu projeden 125 bin çocuk yararlanıyor.1-5 yaş arasındaki çocuklara ayda 8 litre sağlıklı süt dağıtılıyor. Bu yıl Suriyeli mülteci çocukların da dahil edimesiyle projeden yararlanan çocuk sayısı 128 bin 769’a çıktı.İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin süt üreticilerine sağladığı bu önemli destekle, son 11 yılda Türkiye’deki süt üretimi yüzde 70 artarken, İzmir’de bu oran yüzde 440’a ulaştı. Yerel yönetim tarafından desteklenen süt üreticileri, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü FAO tarafından “Dünyanın en iyi kırsal kalkınma modeli ödülü”ne layık görüldü.İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin fidan, mevsimlik çiçek, zeytinyağı, süt, yoğurt, peynir, bal ve patates gibi ihtiyaçlarını kooperatiflerden, üretici birliklerinden ve üreticilerden sağlayarak 2006 yılından bu yana yaptığı destekleme alımlarının maddi tutarı 330 milyona yaklaştı.