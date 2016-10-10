Avrupa Birliği standartlarında arıtma sayısı ve kişi başına düşen arıtma miktarlarıyla “Türkiye liderliğini” koruyan İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin arıtma seferberliği sürüyor. 5216 sayılı yasayla sınırlarına dahil olan ilçelerde arıtma yatırımlarını tamamlayan, Bayındır Hasköy ve Menemen Türkelli’de ise arıtma yatırımlarını sürdüren İZSU, şimdi Bütünşehir Yasası ile sınırlarına dahil olan ilçelerde arıtma yatırımlarına başladı. Bu ilçelerdeki arıtmaların ilki Tire’de kuruluyor.



Tire arıtması için ihale sürecini tamamlayan ve arıtma tesisi yapacak firma ile sözleşme imzalayan İZSU Genel Müdürlüğü, tesisin yapımına Eylül ayının son haftasında başladı. 66 bin kişiye hizmet verecek tesis, günde 11 bin 700 metreküp atık su arıtacak. İZSU, Hüseyin Ağa Köprüsü Mevkii'nde Tire Belediyesi’ne ait 21 bin metrekarelik alanda kurulacak tesisi 360 günde tamamlanacak.



Bayındır Hasköy ve Tire arıtmasının da devreye girmesi ile İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Küçük Menderes havzasında kurduğu arıtma tesisi sayısı 12’ye çıkacak. Sırada Selçuk, Kiraz, Karaburun, Mordoğan ve Beydağ arıtmaları yer alıyor.







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