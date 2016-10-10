10 Ekim 2016 Pazartesi
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Tire’ye “Avrupalı arıtma” geliyor

    İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, yeni yasayla sınırlarına dahil olan Tire’ye Avrupa Birliği standartlarında arıtma tesisi kazandırıyor. 9.1 milyon liraya mal olacak tesisin yapım çalışmaları başladı

    10 Ekim 2016 Pazartesi 10:58
    Tire’ye “Avrupalı arıtma” geliyor
    Avrupa Birliği standartlarında arıtma sayısı ve kişi başına düşen arıtma miktarlarıyla “Türkiye liderliğini” koruyan İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin arıtma seferberliği sürüyor. 5216 sayılı yasayla sınırlarına dahil olan ilçelerde arıtma yatırımlarını tamamlayan, Bayındır Hasköy ve Menemen Türkelli’de ise arıtma yatırımlarını sürdüren İZSU, şimdi Bütünşehir Yasası ile sınırlarına dahil olan ilçelerde arıtma yatırımlarına başladı. Bu ilçelerdeki arıtmaların ilki Tire’de kuruluyor.

    Tire arıtması için ihale sürecini tamamlayan ve arıtma tesisi yapacak firma ile sözleşme imzalayan İZSU Genel Müdürlüğü, tesisin yapımına Eylül ayının son haftasında başladı.  66 bin kişiye hizmet verecek tesis,  günde 11 bin 700 metreküp atık su arıtacak. İZSU, Hüseyin Ağa Köprüsü Mevkii'nde Tire Belediyesi’ne ait 21 bin metrekarelik alanda kurulacak tesisi 360 günde tamamlanacak.

    Bayındır Hasköy ve Tire arıtmasının da devreye girmesi ile İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Küçük Menderes havzasında kurduğu arıtma tesisi sayısı 12’ye çıkacak. Sırada Selçuk, Kiraz, Karaburun, Mordoğan ve Beydağ arıtmaları yer alıyor.


    Anahtar Kelimeler: İzmir, Büyükşehir, Belediyesi, İZSU, Genel

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Gülseren E. YENİÇAY Gülseren E. YENİÇAY Kocaoğlu'nun adı verilmeli...
  • Kaan ALİŞAN Kaan ALİŞAN Vergisini aksatmayana...
  • Zafer YAPICI Zafer YAPICI Ali Kemal'i şimdi okumak
  • Arif Ali CANGI Arif Ali CANGI Baro Seçimleri-2 İzmir Barosu
    • GAZETE MANŞETLERİ
    SON DAKİKA
    HAVA DURUMU
    Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
    EN ÇOK OKUNANLAR
    LİNKLER
    Öneriler
    E-GAZETE
    ARŞİV

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2016 © Copyright © 2010 İzmir Haber Ekspres / İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz