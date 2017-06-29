TJK'den engellilere ücretsiz atlı terapi

Şirinyer Hipodromu Müdürü Kaan Eren, atın yürüyüşündeki dinamik ve ritmik hareketler sayesinde engellilerin kas ve sinir sistemlerinin uyarılmasını sağlayan, özgüven eksikliğini gideren hippoterapi hizmetinin, TJK tarafından ülke genelinde açılan dört merkezde ücretsiz olarak sunulduğunu ifade etti.

İzmir'de yaklaşık 4 aydır haftada 3 gün hizmet veren merkezde 228 engelli çocuğun bin 384 seansta terapi gördüğünü ifade eden Eren, "TJK yönetiminin de önem verdiği bu hizmeti daha çok kişiye ulaştırmak için gayret ediyoruz. Profesyonel bir ekiple çalışıyoruz ve iyi sonuçlar alıyoruz. Şu ana kadarki gözlemlerimizde çocukların gelişim sağladığını, yol katettiğini görüyoruz. Bu da bizi çok mutlu ediyor." diye konuştu.

Yunus ve atla terapinin bilimsel olarak kanıtlandığına dikkati çeken Eren, atla terapiye devam eden engellilerin özgüven kazandığını, fiziksel olarak yapamadığı bazı şeyleri geliştirme fırsatı yakaladığını dile getirdi.

"Koşa koşa geliyor"

Prematüre olarak dünyaya gelen ve otizm hastası olan 9 yaşındaki Ümit'in annesi Rukiye Dikim, terapiyi arkadaşlarından öğrendiğini, 10 haftadır atlı terapiye devam ettiklerini belirtti.

Dikim, ''Buraya gelmeyi çok istiyor. Geldiğinde de koşa koşa giriyor. Atla terapi ona çok iyi geliyor. Örneğin omuzlarında tik şeklinde hareketleri vardı. Ata bindiği zaman o hareketlerin geçtiğini gördük. Çok memnunuz. Bütün ailelere tavsiye ederim.'' diye konuştu.

Doğuştan epilepsi hastası 15 yaşındaki Ezgi'nin babası Yıldıray Kaypak da rehabilitasyon merkezine gittikleri sırada terapi merkezinin açıldığını öğrendiklerini ve hemen müracaat ettiklerini söyledi.

Atlı terapiye gelmeden önce kızının sol tarafını kullanmak istemediğini ve buradaki tedavi sürecinde önemli mesafe aldıklarını anlatan Kaypak, şöyle konuştu:

"Atla terapi merkezinin açıldığını duyar duymaz geldik. 15 haftadır tedaviye devam ediyoruz. Kızımın 3-4 seans sonra sol kolunu kullanmaya başladığını fark ettik. Sol kolunu kullanmak istemiyordu ama şimdi kullanmaya çalışıyor. Burada ilk ata bindiği bindiği zamanın görüntüsü var. O gün ile şimdiki ata binmesi bile çok farklı. Atın dizginlerini sol eliyle tutabiliyor, top atabiliyor artık. Buradaki tedaviden memnunuz. Faydasını gördük ve görüyoruz."