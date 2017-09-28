TMMOB'dan görevden alma tepkisi

KİMYA Mühendisleri Odası yönetim kurulunun mahkeme kararıyla görevden alınmasına, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) İzmir İl Koordinasyon Kurulu basın açıklamasıyla tepki gösterdi. Dönem Sözcüsü Melih Yalçın'ın okuduğu açıklamada, “Kimya Mühendisleri Odamıza ilişkin görevden alma kararı AKP iktidarının TMMOB'a karşı saldırılarının ne ilkidir, ne de sonuncusu olacaktır" denildi

TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu, Kimya Mühendisleri Odası yönetim kurulunun mahkeme kararıyla görevden alınmasıyla ilgili basın açıklaması yaptı. İzmir'deki Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi önünde bir araya gelen TMMOB'a bağlı meslek odalarının yöneticileri ve üyelerinden oluşan yaklaşık 50 kişilik topluluk, 'Kimya Mühendisleri Odası yönetim kurulumuzun yanındayız. Darbe hukukuna, anayasa ihlaline ve hukuk dışı kararlara direneceğiz' yazılı pankart açtı. Grup adına basın açıklamasını TMMOB İl Koordinasyon Kurulu Dönem Sözcüsü Melih Yalçın okudu.



"HUKUKİ DAYANAĞI OLMAYAN BU KARARI KINIYORUZ"



15 yıllık AK Parti iktidarı boyunca, TMMOB ve üye odalara karşı planlı biçimde baskı politikaları yürütüldüğünü öne süren Yalçın, "Kimya Mühendisleri Odamızı 'denetleme' kisvesi altında 2014 yılından bu yana devam eden sürecin sonunda, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın açmış olduğu davada, Ankara 24'üncü Asliye Hukuk Mahkemesi skandal bir karara imza atarak, Kimya Mühendisleri Odası yönetim kurulunun görevine son verilmesine hükmetti. Mahkemenin, hiçbir hukuki dayanağı olmayan bu kararını kınıyoruz" dedi.



"AMAÇ TMMOB ÜZERİNDE İDARİ VESAYET OLUŞTURMAKTIR"



6235 Sayılı Kanun uyarınca kurulan TMMOB ve bağlı odaların, Anayasa'nın 135'inci maddesinde tanımlandığı biçimiyle kamu kurumu niteliğinde meslek örgütleri olduğunu söyleyen Yalçın, "Aynı anayasa maddesine göre meslek örgütleri üzerinde devletin idari ve mali denetimine ilişkin kurallar kanunla düzenlenir. AKP, Anayasa'nın 135'inci maddesini çiğneyerek, herhangi bir kanun olmaksızın, Bakanlar Kurulu Kararı ile Odalarımızı keyfi biçimde denetlemek istemektedir. AKP'nin amacı denetim yapmak değil, Bakanlıklar eliyle TMMOB üzerinde idari vesayet oluşturmaktır. Hiçbir bakanlığın, TMMOB ve bağlı odalarını vesayet altına alma hakkı ve haddi yoktur. TMMOB ve Odalarımız bakanlıklara ait birer alt birim değildir. TMMOB, anayasal statüsü olan, kanunla kurulmuş ve 1954 yılından bu yana varlığını ve mücadelesi sürdüren bir meslek örgütüdür. TMMOB, bu ülkedeki 500 bini aşkın mühendis, mimar ve şehir plancısının öz örgütüdür" diye konuştu.



"İKTİDAR TMMOB VE ODALARINI ENGEL OLARAK GÖRÜYOR"



İktidarın TMMOB ve bağlı odaları kendisine engel olarak gördüğünü ileri süren Yalçın şöyle dedi:



"Bizler, açtığımız dava, yürüttüğümüz kampanyalarla, hazırladığımız raporlarla AKP'nin neoliberal yıkım programlarına karşı mücadele ediyoruz. Çünkü bizler ülkenin ve halkın ortak menfaatlerini korumak için mücadele ediyoruz. Kimya Mühendisleri Odamıza ilişkin görevden almak kararı AKP iktidarının TMMOB'a karşı saldırılarının ne ilkidir, ne de sonuncusu olacaktır."

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